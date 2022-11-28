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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق صادم من رضا عبد العال بعد أزمة ألمانيا في لقاء اليابان.. فيديو

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن المنتخب الألماني أصبح مكروهاً في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر بعد أزمة مباراة اليابان بالمونديال.

أزمة المانيا في لقاء اليابان.. 

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" المنتخب الألماني أصبح مكروه ولا يوجد رغبة في مؤازرته بعد أزمة مباراة اليابان وكانت الخسارة أفضل رد على ما بدر من اللاعبين قبل اللقاء بشكل غير مقبول".

وأضاف:" كنت أتمنى هزيمة ألمانيا أمام إسبانيا في مباراتهما ببطولة المونديال وتوديع البطولة والمنتخب الإسباني فرط في الفوز على ألمانيا بكل سهولة".

 

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