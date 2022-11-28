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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبدالعال: كيروش مدرب فاشل ومجاهد سبب عدم تأهلنا للمونديال.. فيديو

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب إيران مدرب فاشل ولا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" كيروش لم يقدم أي شئ يذكر مع منتخب مصر قبل رحيله وهو نفس الحال مع منتخب إيران بعد الخسارة من إنجلترا بسداسية ثقيلة وهناك علامة استفهام على حصول كيروش على 50 ألف دولار مع إيران " .

 

وتابع: "أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق يتحمل مسئولية عدم تأهل المنتخب للمونديال".

 

الأهلى اتحاد الكرة منتخب مصر أحمد مجاهد رضا عبدالعال رئيس اتحاد الكرة كارلوس كيروش البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر

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