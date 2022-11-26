صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كولر المدير الفني للأهلي من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق حال استمرار أزمته مع الزمالك وتوقفه لفترة أبعد من شهر يناير.

وقال زاهر خلال تصريحاته على فضائية أن تايم سبورت في برنامجه ملعب أون إن، كولر في حيرة من أمره بسبب عدم استقرار وضع كهربا واستبعاده الذي طال لفترة طويلة.

وأضاف زاهر أن، ازمة كهربا مستمرة وليس لها شكل محدد حتى الآن وذلك الأمر لن يفصل فيه أحد سوى كهربا والاهلي، الزمالك مصمم على موقفه وينتظر الغرامة التي تقدر بـ 60 مليون جنيه.

وأشار زاهر إلى أن، كولر يرغب في مشاركة كهربا للاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة، وهذا اتضح من طريقته خلا المران الذي يشارك به كهربا باستمرار.

وتابع زاهر:" كهربا سيدفع نصف الغرامة بالتنسيق مع الأهلي الذي سيدد النصف الآخر، ولكن كهربا يخاطب النادي الذي انتقل اليه من الزمالك "أفيس البرتغالي" لدفع نصف ما سيدفعه ولكن النادي أعلن افلاسه.



موعد مباراة الأهلي والمقاولون..

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق المقاولون العرب مساء بعد غد الأحد على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي المقاولون العرب فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأحد فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.



الأهلي يعود إلى التدريبات

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

تعافي ثنائي الأهلي

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، ومحمد عبدالمنعم شاركا بشكل كامل في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن مشاركة الثنائي في التدريبات بشكل كامل جاءت بعد المشاركة بشكل جزئي وعقب التعافي تماما من الإصابة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق والارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وناقش كولر مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة بعد فترة توقف الدوري الطويلة التي خاضت خلالها المنتخبات الوطنية مباريات مختلفة ودياً ،

ويبحث المدرب السويسري عن الاستعداد الأمثل للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً من خلال الترتيب لبرنامج الفريق وتدريباته اليومية. وخاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف اندرياس أندريا مخطط الأحمال قبل أن يؤدي اللاعبين بقية فقرات المران في الملعب.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا قويا بمشاركة الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.