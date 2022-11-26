فسخ التعاقد بالتراضي.. سيد عيد ينفي هروبه من تدريب الإنتاج الحربي

أكد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت حاليا والمدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي أنه تم فسخ تعاقده مع نادي الإنتاج بالتراضي وذلك بعد قيامه بدفع الشرط الجزائي 400 ألف جنيه بناء علي طلبهم وطبقا لما ينص عليه التعاقد مع النادي ولم يوقع علي عقود قيادته لنادي بتروجيت إلا بعدما تم رفع اسمه واسم أعضاء جهاز الفني من السيستيم الخاص باتحاد الكرة بعدما تم إنهاء الآمر بالتراضي.

وابدي سيد عيد تعجبه الشديد من قرار الإنتاج الحربي بتقديم شكوى ضده في اتحاد الكرة في ظل رفع اسمه من السيستيم وإنهاء الأمر بالتراضي ودفع الشرط الجزائي بعد سلسلة من المفاوضات مع اللواء اشرف عامر رئيس النادي والعميد حسام المدير التنفيذي.

وأضاف عيد : لم احصل علي اي مقابل مادي انا واعضاء الجهاز الفني وكنت متفق علي المنافسة ولكن الأمور داخل الفريق لا تسمح بالمنافسة واعتذرت وتم إنهاء الآمر بالتراضي واكن كل حب واحترام لإدارة الإنتاج علي رأسهم اللواء اشرف عامر رئيس النادي والعميد حسام المدير التنفيذي وأسلوبي في العمل مع كل الأندية قائم علي الاحترام وعلاقتي جيدة مع الجميع.