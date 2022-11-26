عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فسخ التعاقد بالتراضي.. سيد عيد ينفي هروبه من تدريب الإنتاج الحربي

صدى البلد

أكد سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت حاليا والمدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي  أنه تم فسخ تعاقده مع نادي الإنتاج بالتراضي وذلك بعد قيامه بدفع الشرط الجزائي 400 ألف جنيه بناء علي طلبهم وطبقا لما ينص عليه التعاقد مع النادي ولم يوقع علي عقود قيادته لنادي بتروجيت إلا بعدما تم رفع اسمه واسم أعضاء جهاز الفني من السيستيم الخاص باتحاد الكرة بعدما تم إنهاء الآمر بالتراضي.

وابدي سيد عيد تعجبه الشديد من قرار الإنتاج الحربي بتقديم شكوى ضده في اتحاد الكرة في ظل رفع اسمه من السيستيم وإنهاء الأمر بالتراضي ودفع الشرط الجزائي بعد سلسلة من المفاوضات مع اللواء اشرف عامر رئيس النادي والعميد حسام المدير التنفيذي.

وأضاف عيد : لم احصل علي اي مقابل مادي  انا واعضاء الجهاز الفني وكنت متفق علي المنافسة ولكن الأمور داخل الفريق لا تسمح بالمنافسة واعتذرت وتم إنهاء الآمر بالتراضي واكن كل حب واحترام لإدارة الإنتاج علي رأسهم اللواء اشرف عامر رئيس النادي والعميد حسام المدير التنفيذي وأسلوبي في العمل مع كل الأندية قائم علي الاحترام وعلاقتي جيدة مع الجميع.

سيد عيد بتروجيت الانتاج الحربى الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 3 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طالب ينهي حياة زميله خلال مشادة قبل درس خصوصي بكفر الشيخ|ما القصة؟

حسام الخولي عن حقوق الإنسان: أوروبا مسئولة عن الغلاء والمجاعات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ