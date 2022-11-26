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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 3 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن إتمام الأهلي ثلاث صفقات جديدة مميزة ستغير الكثير في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامج ملعب أون الذي يقدمه على فضائية اون تايم سبورت إن، كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وصدق على الصفقات الثلاثة الذي يريد أن يتم التعاقد معهم خلال انتقالات يناير.

وأضاف زاهر أن، أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أنجز الصفقات الثلاثة بدون أي تعقيدات وذلك بعد تصديق كولر على الأسماء الثلاثة.

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يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فريق المقاولون العرب مساء بعد غد الأحد على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي  المقاولون العرب فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأحد فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.


الأهلي يعود إلى التدريبات


عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

تعافي ثنائي الأهلي 


من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، ومحمد عبدالمنعم شاركا بشكل كامل في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن مشاركة الثنائي في التدريبات بشكل كامل جاءت بعد المشاركة بشكل جزئي وعقب التعافي تماما من الإصابة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران اليوم من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق والارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وناقش كولر مع معاونيه ترتيبات المرحلة المقبلة بعد فترة توقف الدوري الطويلة التي خاضت خلالها المنتخبات الوطنية مباريات مختلفة ودياً ،

ويبحث المدرب السويسري عن الاستعداد الأمثل للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً من خلال الترتيب لبرنامج الفريق وتدريباته اليومية. وخاض لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي فقرات بدنية في الجيم تحت إشراف اندرياس أندريا مخطط الأحمال قبل أن يؤدي اللاعبين بقية فقرات المران في الملعب.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانا قويا بمشاركة الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

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