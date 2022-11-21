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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: الأهلي أتم التعاقد مع صفقتين في الميركاتو الشتوي القادم.. فيديو

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان النادي الاهلي أبرم صفقتين اجنبتين في يناير القادم، أحدهما تحت السن، وسيتم الاعلان عنهما في النصف الثاني من شهر يناير

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: «علمت من مصادر مطلعة أن الأهلي أتم التعاقد مع صفقتين أجنبيتين في الميركاتو الشتوي».

الأهلي يحسم صفقتين.. 

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وواصل: «علمت من مصادري بأن الأهلي قام بحسم صفقتين أحدهما تحت السن، وسيتم الاعلان عنهما في النصف الثاني من شهر يناير المقبل».

وتابع: «كولر وضع عينيه على مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وأبدى إعجابه بقدرات اللاعب».

وزاد: «كولر رفض التعاقد مع جوزيف جوناثان نجويم ظهير أيسر فريق فيوتشر في ظل وجود رأفت خليل ومحمد أشرف».

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