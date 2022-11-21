ميدو يكشف المتسبب في عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022

حمل أحمد حسام ميدو كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق مسؤولية عدم تأهل المنتخب الوطني الأول إلى كأس العالم 2022.

قال أحمد حسام ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كارلوس كيروش هو من يتحمل مسؤولية عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022"

أضاف أحمد حسام ميدو: "كيروش لم يكن جريئا في مباراة الذهاب وراهن على الفوز بهدف دون رد والحفاظ على تلك النتيجة في السنغال"

وواصل أحمد حسام ميدو: "لو كان مع منتخب مصر مدربا آخر غير كيروش جريئا حتى لو كان مدربا مصريا كنا سنصعد لكأس العالم 2022"

وختم حديثه قائلا: "المنتخب الوطني الأول قادر على التواجد في كأس العالم 2026"

