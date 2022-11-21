غضب عارم من فيريرا داخل الزمالك وأزمة جديدة بسبب المستحقات.. فيديو

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، ابدى غضبه من البنيني سامسون اكينولا بسبب تأخر عودته إلى القاهرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc الفضائية: «هناك العديد من الاحاديث داخل الزمالك عن سامسون في ظل غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وهناك أقاويل ترددت حول اللاعب».

ازمة جديدة في الزمالك..

وواصل: «هناك كلام تردد حول عدم حصول اللاعب على مقدم عقده، والبعض يقول بأنه لاعب مزاجي».

وأكمل: «سامسون عليه الالتزام في الفترة المقبلة، وسيواجه عقوبة بسبب تأخره في العودة إلى مصر».