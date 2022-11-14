لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصريحات عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز التي صرح فيها بأن الأهلي يحاول تدمير مستقبله.

وأضاف شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC:"السعيد يلعب حتى الآن بفضل الأهلي، حينما تكون في قمة مستواك وأنت في سن الـ39 عامًا فهذا فضل الأهلي عليك.. فأين مستقبلك الذى دمره الأهلي".

وواصل شبانة حديثه للسعيد قائلا: "الأزمة بينك وبين الأهلي تناقش في القضاء، ويجب احترام قرارات وأحكام القضاء، الأهلى يرى أنه صاحب الحق، كما تظن أنت تمامًا".

وتابع: "النادي الأهلي المصري وضع بنود وفسرها بما يضمن حقوقه، وأهلى جدة السعودي منحك فتوى بناء عليها انتقلت لبيراميدز بالمخالفة لبنود عقد رحيلك للدوري السعودي، إذا من يحسم هذا الجدل هي الجهات القضائية المختصة".

مركز التسوية..

وأكمل شبانة: "السعيد لجأ لمركز التسوية وخسر القضية ولجأ للمحكمة الفيدرالية ولم يعابته أحد، الأمر بين طرفين مختصمين وعلى كل طرف أن يسلك كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه".

واستطرد: "دفاع الزملكاوية عن السعيد في قضيته ضد الأهلي جعلني أشعر أن اللاعب قضى موسمين على الأقل بالقميص الأبيض؟! هي قناعات جماهير ولهم مطلق الحرية".

وختم تصريحاته: "من وجهة نظر البعض أن حوار السعيد مع هذه الصحفية البريطانية مدفوع الأجر، والغرض منه ان يوضع هذا الحوار في ملف شكوى اللاعب بالمحكمة الفيدرالية لاظهار أنه مظلوم وهذه وسيلة يستخدمها بعض القانونيين في مثل هذه القضايا".