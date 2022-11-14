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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مزعجة للزمالك.. ميزانية الأهلي ستقفز إلى 10 مليارات جنيه

صدى البلد

يعتقد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي استحق الميزانية الضخمة التي أعلن عنها، موضحا أن ميزانية القلعة الحمراء ستقفز لـ10 مليارات جنيه خلال أربعة أعوام فقط.

وأضاف شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC:" ميزانية الأهلي بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت فائضًا قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه".

خطوات إنشاء استاد الأهلي.. 

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وواصل شبانة: " كنت أبلغتكم قبل قرابة الشهر أن الأهلي بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في ملف انشاء استاد خاص للنادي الأهلي، وهذه الخطوة نقطة تحول في الكرة المصرية".

وتابع: "الأهلي دائما يملك الرغبة والسعي الدائم للتطور، وانشغل في آخر موسمين لبعض التفاصيل الصغيرة أجلت تقدمه بخطوات ثابته، ولكنه يبقى القاطرة التي تقود الكرة المصرية للأمام".

وأتم شبانة: "اوجه كلامي للأندية الجماهيرية، إذا كنت تريد التحول من كيان رياضي مستهلك إلى كيان رياضي منتج فيجب وضع الأهلي كنموذج لهذا التحول، هو النادي الوحيد الذي يملك أكبر عدد من الرعاة وهذا يساعده على تحقيق أهدافه المستقبلية".

الأهلى الزمالك كأس العالم نادي الأهلي زمالك 7 مليون جنيه كأس العالم 2022 محمد شبانة

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