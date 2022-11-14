إصابة مروعة.. ضربة قوية لمنتخب المغرب قبل كأس العالم 2022

تعرض المنتخب المغربي لضربة قوية، قبل أيام من انطلاق كأس العالم قطر 2022، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أحد نجوم أسود الأطلس.

وتعرض المغربي آمين حاريث لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه مارسيليا أمام موناكو ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي، والأخيرة قبل المونديال.

وخرج حاريث في الدقيقة 65 من المباراة، بعدما سقط أرضا وظل يصرخ وطلب سرعة التدخل لإسعافه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أمين حاريث سيغيب عن المشاركة مع المغرب في كأس العالم المقرر انطلاقه يوم ٢٠ نوفمبر الجاري، بسبب إصابة مروعة، مؤكدة أن وليد الركراكي مدرب الأسود يفكر في بديله.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، التي تضم كل من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويستهل منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.