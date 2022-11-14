كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، تطورات جديدة بشأن موقف مجلس إدارة الزمالك ، بشأن تجديد التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

مفاجأة كبرى.. الزمالك يعلق ملف تجديد عقد فيريرا

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:"

فضل مسئولى نادى الزمالك تعليق ملف تجديد تعاقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف:" علق مسئولى الزمالك ملف التفاوض مع فيريرا فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، وكان فيريرا طلب تأجيل الأمر أيضًا لوقت أخر.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على كل من سموحة وسيراميكا كليوباترا فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، بينما تعادل أمام إنبي ضمن مباريات المسابقة.