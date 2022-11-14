عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة كبرى.. الزمالك يعلق ملف تجديد عقد فيريرا

فيريرا
فيريرا

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، تطورات جديدة بشأن موقف مجلس إدارة الزمالك ، بشأن تجديد التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

مفاجأة كبرى.. الزمالك يعلق ملف تجديد عقد فيريرا

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:"

فضل مسئولى نادى الزمالك تعليق ملف تجديد تعاقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف:" علق مسئولى الزمالك ملف التفاوض مع فيريرا فى الوقت الحالى خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة، وكان فيريرا طلب تأجيل الأمر أيضًا لوقت أخر.


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على كل من سموحة وسيراميكا كليوباترا فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، بينما تعادل أمام إنبي ضمن مباريات المسابقة.

مجدي عبد الغني الزمالك جوسفالدو فيريرا فيريرا نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

الرئيس الكولومبي السابق لصدى البلد: مصر ستصبح أضخم سوق لإنتاج الطاقة

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

ترشيحاتنا

100 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

من أحلى.. نجمات اخترن اللون الأسود لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ضبط إعلامي مغمور للنصب على المواطنين في شبرا الخيمة

الاتحاد السكندرى يرفض عودة محمود علاء للزمالك.. تفاصيل

مفاجأة مزعجة للزمالك.. ميزانية الأهلي ستقفز إلى 10 مليارات جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين 14-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة ..بـ حلاقة غريبة.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل على السجادة الحمراء وفساتين لـ 5 نجمات أثارت الجدل على السجادة الحمراء

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : وقف التفكير السلبي

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : اكسب قلب من تحب

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 : هتشتري عربية جديدة

فيديو

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ