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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا فى هذا الموعد

كهربا لاعب الأهلى
كهربا لاعب الأهلى

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك عن تحرك جديد من قبل إدارة القلعة البيضاء ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى حال عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية التابعة للإتحاد الدولى لكرة القدم  فيفا لمصلحة نادى الزمالك.

وغرّم فيفا كهربا 2 مليون و650 الف يورو لصالح الزمالك بعدما فسخ اللاعب عقده من طرف واحد مع القلعة البيضاء و انتقل لنادى أفيش البرتغالى لمدة 6 شهور لم يكملها وفسخ عقده لينتقل للنادى الأهلى فى يناير 2020 بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهى فى يناير 2024.

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الزمالك لـ كهربا : الدفع كاش قبل اللعب 

وقال المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يرفض بشكل قاطع تقسيط غرامة كهربا ويتمسك بالحصول على المبلغ كاش رافضا كل المحاولات التى بذلها وكيل أعمال لاعب الاهلى لتقسيط المبلغ .

وأشار المصدر إلى تحرك جديد من قبل مجلس الزمالك ضد كهربا بالتقدم بشكوى جديدة فى الفيفا حال عدم سداد قيمة الغرامة قبل المدة المحددة لإيقافه 6 شهور والتى تنتهى فى السادس والعشرين من ديسمبر المقبل بجانب رفع قضية أخرى على اللاعب فى القضاء المدنى للحجز على ممتلكاته لتنفيذ حكم الغرامة والتى قاربت الـ60 مليون جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك فى تصريحات سابقة : كهربا لن يلعب كرة قدم الا بعد سداد غرامة الزمالك .. أتمنى أن يجد اللاعب حلا ويدفع الكرامة بدلا من تدمير مستقبله بهذا الشكل بعدما تم تحريضه على الهروب من الزمالك وهو ما اثبتناه فى الفيفا الا أن بعض الأبواق الإعلامية مازالت تحلم بغير ذلك .

الأهلى يجهز خطة إنقاذ كهربا 

ولم يشارك كهربا فى أى مباراة مع الأهلى منذ 22 مايو الماضي ويتطلع اللاعب لسداد الغرامة قبل يناير المقبل حتى يتسنى له اللعب مرة أخرى بالفانلة الحمراء .

وذكرت مصادر قريبة من كهربا أن إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب ستمنح اللاعب قرابة 20 مليون جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة بخلاف مقدم عقده الجديد الذي سيوقعه مع النادى لسداد غرامة الزمالك بخلاف تحمل أحد رجال الأعمال قيمة بقية الغرامة نظير قيام كهربا بحملة إعلانية لإحدى شركاته .

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