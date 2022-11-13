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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات غرامة الزمالك.. كهربا ينتظر عودة الخطيب

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي سيف زاهر تطورات أزمة غرامة الزمالك علي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وأضاف زاهر خلال تصريحات تلفيزيونية : غرامة كهربا بالنسبة للنادي الأهلي انتهت، وتم تجديد التعاقد لمدة عام ودفع مقدم بجانب 5 ملايين قيمة العقد السابق حتي يتسني للاعب دفع الغرامة الموقعة عليه . 

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وأكمل : الأهلي يتبع القانون في غرامه كهربا ولن يحدث غير ذلك ووفق لمقربين من اللاعب فإنه لا يمتلك المبلغ بالكامل لدفعه للزمالك بجانب أنه مازال ينتظر عودة محمود الخطيب من سفره لطلب زياده في عقد حتي يدفع المبلغ .

وأوضح : علي كهربا سرعه العودة للملعب لأن في ذلك تسويقه للخروج من الاهلي اما الان فهو بعيد للغاية عن أي شئ ولن يستطيع دفع الغرامة . 

 

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