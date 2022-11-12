رحيل اللاعب أو مشاركته.. كولر يضع مسئولي الأهلي في ورطة بسبب كهربا|تفاصيل

استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء عن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول .

وطالب السويسري مارسيل كولر معرفة إمكانيات مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق الأول وتحديد موعد عودته أو رفض التواجد داخل المارد الأحمر بعد وقفه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا"، بسبب أزمته مع نادي الزمالك

ويرغب السويسري مارسيل كولر في الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد قناعته بقدراته الفنية .

وأكد مارسيل كولر لمسئولي النادي الأهلي بضرورة تحديد موقف اللاعب النهائي من أجل تجهيزه للمشاركة أو إبلاغه بالموقف النهائي حال تعذر القيد .

وأصبح تواجد محمود عبد المنعم كهربا مرتبط بقرار مجلس إدارة نادي الأهلي في حال مساندته في دفع القيمة المالية الموقعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، أو الاستغناء عنه .

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر

صدمة في عقوبة كهربا لاعب النادي الأهلي .. هذا ما أكده الإعلامي الرياضي إسلام صادق بأن مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحمود كهربا لاعب فريق النادي الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك تنتهي أخر ديسمبر المقبل.



إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "ten": "مهلة الفيفا لكهربا لاعب الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك التي تصل إلى مليونين و650 ألف دولار ورفع الإيقاف تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل".

بعد اعتماد اكبر ميزانية للنادي.. 6 رعاة جدد لفريق الكرة بالأهلي.. تفاصيل

انهت إدارة الاهلي إجراءات التعاقد مع 6 رعاة للفريق الأول لكرة القدم ليظهورا مع أول مباراة للفريق الأحمر في البطولات المحلية.

وحدد مجلس الأهلي مواعيد المؤتمرات الصحفية للإعلان عن الرعاة بدءاً من يوم 24 نوفمبر الجاري ثم 28 و الأول من ديسمبر علي أن يتم تحديد المواعيد تباعاً.

واعتمد مجلس إدارة الأهلي أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت فائضًا قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

وقام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بعرض الميزانية وأرقامها على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات، تلك الميزانية التي عكست جهودًا كبيرة لمجلس الإدارة والقائمين على الملف المالي، والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الإنفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة، وكافة فرقه الرياضية في اللعبات المختلفة.