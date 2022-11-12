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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي أخر ديسمبر .. فيديوجراف

ما مصير كهربا مع
ما مصير كهربا مع الأهلي ؟

صدمة في عقوبة كهربا لاعب النادي الأهلي .. هذا ما أكده الإعلامي الرياضي إسلام صادق بأن مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحمود كهربا لاعب فريق النادي الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك تنتهي أخر ديسمبر المقبل. 

 عقوبة كهربا 

إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "ten": "مهلة الفيفا لكهربا لاعب الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك التي تصل إلى مليونين و650 ألف دولار ورفع الإيقاف تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل". 

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وللمزيد حول تطورات ملف عقوبة كهربا لصالح نادي الزمالك وهل يلعب كهربا مع الاهلى خلال الفترة القادمة شاهد الفيديوجراف التالي:

كهربا عقوبة كهربا الأهلى النادي الأهلي

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