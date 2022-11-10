ليست المرة الأولى.. مفاجأة في واقعة تخلص حازم الحديدي من حياته "فيديوجراف"

تفاصيل وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير كانت هي محور حديث الكثير من مشاهير اللاعبين الحاليين والقدامى ومتابعي كرة القدم في مصر خلال الساعات الماضية، حيث أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بندب الطب الشرعي لتشريح جثة حازم الحديدي بعدما تخلص من حياته قفزًا من الطابق العاشر بمنطقة الدقي.

تفاصيل وفاة حازم الحديدي

النيابة العامة كلفت الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب إنهاء التشريح وتسليم الجثمان لذويه.

اقرأ أيضا:

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق “فيديوجراف”

وللمزيد حول تفاصيل وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة وتحريات المباحث حول الواقعة شاهد الفيديوجراف التالي: