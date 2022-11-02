ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

مأساة ضرب سيدة الزقازيق التي تعرضت لـ العنف الزوجي أثارت تعاطفا مع السيدة التي أقنعها زوجها بالطلاق صوريا من أجل التقديم على شقة إسكان اجتماعي للمطلقات والأرامل، وبعد فترة مارس ضدها ضربًا مبرحًا من أجل التنازل عن الشقة لصالحه.

تفاصيل واقعة ضرب سيدة الزقازيق

تقول سيدة الزقازيق "آلاء" إن بداية تعرفها علي زوجها كان وعمرها 19 سنة، حيث تقدّم لخطبتها، وبالفعل تم الزواج في غضون شهر، خاصةً أن أسرتها قامت بتجهيزها، وفي البداية أخبرها بأن لديه طفلا من زوجة سابقة، وبالفعل احتضنت الطفل، واعتبرته طفلها، وأعطته كامل حنان الأم، لكن بمجرد تمام الزواج تبين أنه كان متزوجا 3 مرات من قبل.

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وللمزيد حول حوادث العنف الزوجي وماذا فعلت سيدة الزقازيق التي تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها شاهد الفيديوجراف التالي: