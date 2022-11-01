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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

يارا طارق
يارا طارق

تسببت واقعة وفاة تلميذة مدرسة عثمان بن عفان في حالة حزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت المدرسة عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن وفاة تلميذة تدعى يارا طارق، بالصف الرابع الابتدائي، بسبب أزمة قلبية مفاجئة. 

واقعة وفاة تلميذة مدرسة عثمان بن عفان 

كشفت ولية أمر أحد زملاء التلميذة المتوفاة كواليس وفاتها متهمة صعوبة مناهج رابعة ابتدائي بالتسبب في الضغط على التلاميذ نفسيا بسبب عدم قدرة عقولهم على استيعابها. 

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وللمزيد حول واقعة وفاة تلميذة مدرسة عثمان بن عفان بسبب مناهج رابعة ابتدائي شاهد الفيديوجراف التالي:

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