عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

دنيا بطمة
دنيا بطمة

الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة قرّرت تغيير شكل وجهها بعد اكتشافها خيانة زوجها المنتج البحريني محمد التركي، وضبطه متلبسًا مع فتاة. 

تفاصيل خيانة دنيا بطمة

عقب اكتشافها خيانة زوجها توجهت دنيا بطمة إلى مركز للشرطة بمدينة مراكش المغربية للتقدم بشكوى ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية، كما قررت الانفصال عنه رغم محاولاته العديدة للصلح، وفجأة خرجت على متابعيها بشكل جديد.

اقرأ أيضا: «بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

للمزيد حول تغيير دنيا بطمة لشكل وجهها بعد اكتشاف خيانة زوجها وضبطه متلبسا مع فتاة في المغرب شاهد الفيديوجراف التالي:

دنيا بطمة دنيا بطمة إنستجرام زوج دنيا بطمة محمد الترك المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

اتحذف أخيرًا.. تفاصيل إلصاق لفظ مسيء لاسم السيدة عائشة وإزالته من مؤشرات البحث

موضوعات متعلقة

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

"مش عاوزها"..كيف رد حسام حبيب على رفض شيرين زيارتها بالمستشفى؟..فيديوجراف

ترشيحاتنا

أفضل دعاء للأم المتوفاة.. اختار وقت استجابة الدعاء

تخطيط أبو ظبي وتدشين إذاعة الشارقة| حكايات مصرية لمعت في سماء الإمارات.. صور

وزيرة البيئة: مصر والإمارات ستقدمان نموذجا لأفكار مبتكرة تلبي احتياجات الإنسان في cop27

مدبولي: سنعمل فورا على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المؤتمر الاقتصادي

سيسود الظلام.. عاصفة شمسية قد تتسبب في انقطاع الإنترنت والكهرباء حول العالم

4.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 34.. صور أثارت الجدل للنجمة أمينة خليل | شاهد

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

رؤية الثعبان في الحلم ليس كله شر.. أبرز التفسيرات والتأويلات| تعرف عليها

نوع شائع من الألعاب يسبب مخاطر كارثية على الأطفال.. احذروها

فيديو

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

نضال الأحمدية تكشف مفاجأة لـ«صدى البلد» عن صفحة شيرين على فيس بوك

ديانج والونش الأبرز.. تعرف على غيابات السوبر المصري في قمة الأهلي والزمالك/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ