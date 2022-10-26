ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة قرّرت تغيير شكل وجهها بعد اكتشافها خيانة زوجها المنتج البحريني محمد التركي، وضبطه متلبسًا مع فتاة.

تفاصيل خيانة دنيا بطمة

عقب اكتشافها خيانة زوجها توجهت دنيا بطمة إلى مركز للشرطة بمدينة مراكش المغربية للتقدم بشكوى ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية، كما قررت الانفصال عنه رغم محاولاته العديدة للصلح، وفجأة خرجت على متابعيها بشكل جديد.

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