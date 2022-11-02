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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

إيمي شلباية
إيمي شلباية

الاعتداء على إيمي شلباية .. الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان تكثف جهودها لضبط رجل وامرأة تعديا بالضرب على الإعلامية إيمى شلباية داخل مسكنها، ما أدى لإصابتها بارتجاج في المخ، ونقلها إلى المستشفى العام في حالة خطيرة. 

 

الاعتداء على إيمي شلباية

الإعلامية إيمي شلباية هي مقدمة برنامج “من كل بلد أكلة” و"مطبخ بالهنا"، على القنوات الفضائية المصرية، والتي تعرضت لاعتداء على يد شخص وزوجته داخل شقتها بمدينة حلوان، ما أدى إلى إصابتها، ونقلها للمستشفى في حالة حرجة.

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وللمزيد حول تفاصيل حادث الاعتداء على إيمى شلباية، وماذا نشرت ابنة إيمى شلباية على صفحة والدتها الشخصية بـ “فيسبوك” عقب الحادث، شاهد الفيديوجراف التالي: 

ايمى شلباية الاعتداء على إيمي شلباية

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