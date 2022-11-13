مفاجأة.. عقد إعلانات لإنهاء غرامة كهربا مع الزمالك |تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطور جديد في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم النادي الأهلي والخاصة بالغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.



وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية، إن محمود كهربا لاعب الأهلي سيعقد عقب عودته من السعودية جلسة حاسمة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالاهلي في حضور وكيله أحمد يحيي وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدفع غرامة نادي الزمالك ورفع الإيقاف عنه بشكل رسمي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف: «اتفق النادي الأهلي مع كهربا على الحصول على شيك بقيمة 20 مليون جنيه من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي وعقده عن الموسم الجديد للمساهمة في دفع غرامة الزمالك تمهيدًا للمشاركة في المباريات بصفة رسمية مرة أخرى».

كما عرض رجل أعمال أهلاوي توفير حملة إعلانية لكهربا بموافقة الأهلي والخطيب للمساهمة في زيادة المقابل المادي ودفع الغرامة قبل يوم 26 ديسمبر المقبل خوفاً من مضاعفة الإيقاف لمدة سنة كاملة.