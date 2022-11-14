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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعاني منذ 3 سنوات.. مجدي عبدالغني: الأهلى يفقد أيمن أشرف لمدة شهرين

الاهلي
الاهلي

قال مجدي عبدالغني نجم كرة القدم المصرية السابق إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه شبح الغياب عن الملاعب فترة طويلة.

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وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس: «تتراوح إصابة أيمن أشرف بين ستة وثمانية أسابيع إذا أصر الطبيب النمساوي الذي يُجرى فحوصات للاعب على إجراء عملية تنظيف الركبة.

وأضاف: «يعاني أيمن أشرف من خشونة في الركبة تتطلب الخضوع لفحوصات لخبير في النمسا، حيث طلب اللاعب السفر إلى النمسا لإجراء فحوصات على الركبة بسبب معاناته من خشونة منذ 3 سنوات».

وتابع: «أيمن أشرف إصابته قد تصل إلى ثمانية أسابيع حال إصرار الخبير النمساوي كريستيان فينكي على خضوع مدافع الأهلي لجراحة تنظيف وحقن في الركبة».

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وخرج أيمن أشرف من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني هذا الموسم حيث لم يظهر في أي مباراة رسمية تحت قيادة المدير الفني.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد، وحقق الفوز أمام الإسماعيلي والداخلية وأسوان

مجدي عبدالغني النادي الأهلي أيمن أشرف مارسيل كولر المقاولون العرب

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