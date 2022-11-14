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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد: رحيل كيروش أكبر خطأ و ما حدث مع إيهاب جلال كارثة

كيروش
كيروش

 أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، كان يجب عليه أن يتمسك باستمرار البرتغالي كارلوس كيروش، على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

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وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2»: «من وجهة نظري أن أكبر الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، هي عدم التمسك باستمرار كارلوس كيروش، مديرًا فنيًا للمنتخب.. أنا أتواجد في اتحاد الكرة منذ 30 عامًا عمري ما شوفت مدرب بيهتم بكم التفاصيل دي، ليس في الملعب فقط وانما خارج الملعب والسيطرة التامة على المعسكر وعلاقته مع اللاعبين وطريقة تحفيزه للاعبين والجمهور على تويتر».

وأضاف: «الحقيقة  كيروش، علمنا مفاهيم جديدة لمدرب المنتخبات، مهما حدث كان يجب التمسك بالمدرب، كنت أتمنى الاستمرار معه في تصفيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الافريقية يمكن كانت الأمور تغيرت

وتابع: «كيروش، رجع منتخب مصر على الخريطة الكروية مرة أخرى، وأصبح ليس سهلًا خسارة منتخب مصر، المنتخب لم يدخل مرماه في البطولة العربية سوى هدفين ولعب أمام أكبر الفرق في افريقيا في بطولة كأس الأمم واستطاع الوصول للمباراة النهائية».

وبسؤاله عن رأيه في إقالة  إيهاب جلال، من تدريب المنتخب، قال :«على مدار ال100 سنة الماضية مفيش جهاز فني لمنتخب مصر اشتغل 14 يوما.. الخطأ الأكبر في الكرة المصرية كان رحيل كيروش، بعد رحيله انت جاي من مستوى (وحش الشاشة) وعدت لمرحلة المدرب الوطني»

واختتم أحمد مجاهد، تصريحاته قائلا: «طالما اختارت المدرب الوطني كان يجب أن تحافظ على اختيارك وتدعمه، أنا مش متخيل حد يمشي مدرب بعد 14 يوما! دي كارثة».

أحمد مجاهد جمال علام كارلوس كيروش منتخب مصر رحيل كيروش

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