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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. فيديو

صدى البلد

قال أسامة حسني نجم الأهلي السابق، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أجرى فحوصات طبية في فرنسا مؤخرًا، بينما حالته الصحية جيدة بعد الاطمئنان على نتائج الفحوصات.

وأضاف أسامة حسني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن محمود الخطيب خلال أيام قليلة سيعود إلى مصر بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية.

وأشار إلى أن الخطيب الذي يراه الناس هو الذي يتواجد في منزله، مضيفًا «عمره ما يقول لفظ خارج أبدًا، والأولوية عنده هو النادي الأهلي، لكنه يُعطي الوقت لأحفاده ويلعب معهم الكرة رغم مرضه».

واختتم تصريحاته «فخور بكوني زوج لابنة محمود الخطيب، فهو شخص لا يصطنع الأدب.. مستحيل أن يتلفظ بلفظ خارج».

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قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن مجلس إدارة النادي الأهلي يترقب، وصول محمود الخطيب رئيس النادي من فرنسا حيث يخضع حالياً لفحوصات طبية هناك من أجل إعلان تفاصيل صفقة القرن الخاصة بإستاد النادي المُزمع إنشاؤه بفرع الأهلي بالشيخ زايد.

وأضاف:" شهدت الأيام الماضية إتصالات ومفاوضات مكثفة بين الأهلي وشركة بريزنتيشن تم خلالها الإتفاق مع احدى شركات التأمين الكبرى التي يُطلق اسمها على استاد "بايرن ميونخ".

وتابع:" ينص هذا الإتفاق  على إقامة استاد الاهلي في فرع الشيخ زايد وسيحمل اسم الشركة ولها امتيازات اخرى لمدة 20 عامل على أن يحصل الأهلي على مبلغ 6 مليارات جنيه مصري يتم تسديدها على 4 دُفعات بواقع مليار و500 مليون كل خمسة سنوات.

ومن المقرر أن يكشف الأهلي تفاصيل هذه الصفقة في غضون الأسابيع _وربما الأيام_ القليلة المقبلة


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، وحقق الفوز أمام الإسماعيلي والداخلية وأسوان.

 

 

 

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