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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحمود كهربا لاعب فريق الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقال إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" مهلة الفيفا لكهربا لاعب الأهلي لسداد غرامة نادي الزمالك التي تصل إلى مليوني و650 ألف دولار ورفع الإيقاف تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل".

وأضاف:" في حالة عدم دفع كهربا للغرامة المالية في المدة القانونية من المحتمل توقيع عقوبة ٦ شهور مرة أخرى أو مضاعفتها لسنة كاملة".

وفد الاتحاد الدولي والأوروبي..

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استقبل النادي الأهلي أمس الأربعاء وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، وكان في استقبال وفد الضيوف المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وحسام غالي عضو المجلس، وخالد مرسي مدير المقر، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.

وجاءت الزيارة تلبية من النادي الأهلي لطلب وفد الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لزيارة مقر النادي، في ختام دورته الخاصة بالقانون الدولي لكرة القدم، نظرًا إلى قيمة الأهلي وتاريخه محليًّا وإفريقيًّا وعالميًّا.

وقام الوفد بعمل جولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة، شملت دولاب البطولات، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وملعب مختار التتش، وغرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم.

ومن جانبه نقل المهندس خالد مرتجي ترحيب محمود الخطيب رئيس النادي -الذي يخضع لفحوصات طبية حاليًّا خارج البلاد- بالوفد وكل أعضائه، الذين حرصوا على زيارة النادي من أجل التعرف على منشآته والاطلاع على جانب من تاريخه من قرب.

وقال المهندس خالد مرتجي إن زيارة الوفد تأتي في إطار التقدير لاسم وتاريخ النادي، كونه رائدًا في البطولات والقيم والمبادئ، وأشهر أندية القارة ونادي القرن الإفريقي.

وأوضح أمين صندوق النادي في كلمته أن مثل هذه الزيارات تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل مجلس الإدارة، كونها تشكل جزءًا أكبر من عائلة الأهلي حول العالم.

ورحب مرتجي في حديثه مع أعضاء وفدي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم بكل سبل التعاون التي طرحها بعض ممثلي الأندية والاتحادات بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن النادي بدأ بالفعل مثل هذه الخطوات في الجوانب المتعلقة بكرة القدم في إفريقيا، ومؤخرًا في أوروبا

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