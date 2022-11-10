بعد الإخفاقات..محمد شبانة: الزمالك يحتاج للهدوء لاستعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.. فيديو

أكد الإعلامي محمد شبانة، بأن الزمالك يحتاج حاليًا للهدوء، من أجل استعادة الانتصارات لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC بأن الزمالك قادر على العودة للانتصارات ونتائجه الإيجابية؛ كاشفًا بأن إدارة الزمالك اجتمعت مع فيريرا من أجل الحديث عن إمكانية التعاقد مع مدافع يُعوض إصابة الونش.

وتابع شبانة: "سامسون لاعب هام وهو المهاجم الأساسي للزمالك في غياب الجزيري".

وواصل شبانة، بأن فيريرا اعطى للاعبيه إجازة 4 أيام ومن ثم العودة للتدريبات استعدادًا للمباريات.

شروط فيريرا للتعاقد مع صقفقات جديدة ..

حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"

وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.