عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإخفاقات..محمد شبانة: الزمالك يحتاج للهدوء لاستعادة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.. فيديو

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، بأن الزمالك يحتاج حاليًا للهدوء، من أجل استعادة الانتصارات لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC بأن الزمالك قادر على العودة للانتصارات ونتائجه الإيجابية؛ كاشفًا بأن إدارة الزمالك اجتمعت مع فيريرا من أجل الحديث عن إمكانية التعاقد مع مدافع يُعوض إصابة الونش.

وتابع شبانة: "سامسون لاعب هام وهو المهاجم الأساسي للزمالك في غياب الجزيري".

وواصل شبانة، بأن فيريرا اعطى للاعبيه إجازة 4 أيام ومن ثم العودة للتدريبات استعدادًا للمباريات.

 

شروط فيريرا للتعاقد مع صقفقات جديدة ..

txt

حُسم الأمر..فلوس غرامة كهربا جاهزة.. والحكم القضائي في قضية اللاعب سيصدر قريبا

txt

مفاجأة.. الأهلي يفتتح الفرع الرابع في التجمع الخامس 25 نوفمبر

حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"

وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.

كهربا الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك فريق الزمالك الجمعيه العموميه الانتقالات الشتوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

ترشيحاتنا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

ذِكْر يجلب البركة في المال والأولاد.. 29 كلمة أوصى بها النبي فلا تهجرها

أقل من 3000 جنيه.. أفضل هاتف أندرويد في عام 2022

تنفذان أجندات ضد الدولة.."شباب الصحفيين" تتبرأ من المشبوهتين رشا عزب ومنى سليم

انتهاء التسجيل الإلكتروني بوحدات سكن لكل المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

بعد أنباء حملها .. إيمي سمير غانم تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ