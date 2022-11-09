فريق المستقبل.. شرط أساسي من فيريرا للتعاقد مع صفقات الميركاتو الشتوي

حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

وكتب =حمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"



وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.