كان عندي حق|شوبير: محمد محمود وزياد طارق خسرا وقتا بالبقاء في الأهلي

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، موقف الأهلي من محمد محمود وزياد طارق، نجما الفريق، عقب قرار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعدم مشاركتهما مع الفريق.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام أن“: ”كان عندي حق لما قلت إنهم لازم يمشوا من الأهلي”، مشددا على أن اللاعبين بقيا على الرغم من عدم مشاركتها، حيث كان الأفضل رحيلهما خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال إن زياد طارق شارك مع فريق الشباب وأحرز هدفا رائعا في مرمى فاركو، وكان الأفضل رحيله من أجل اكتساب مزيد من الخبرة وتطوير مهاراته.

وأضاف أن نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أكد رحيل محمد محمود في الميركاتو الشتوي عن الأهلي بنسبة 200%.

ولفت إلى أن اللاعبين خسرا وقتا كبيرا في البقاء في الأهلي دون مشاركة، وهو ما يضر بمستقبلهما.