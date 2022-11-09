شوبير يعلن موقف الأهلي من التجديد لثلاثي الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف الأهلي، من التجديد لياسر إبراهيم ومحمد هاني وحسين الشحات.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم، أن الأهلي لم يحدد موقفه حتي الآن من التجديد للثلاثي في ظل قرب انتهاء عقدهم مع الفريق.

وأضاف أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق هو من سيحدد إمكانية تحديد العقد من عدمه مشددا أن كولر بحاجه لبعض الوقت لاتخاذ القرار النهائي.

وتابع أن عقد الثلاثي يقترب من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري ولكن لم يتم حسم أمر التجديد من عدمه.

وأكمل أن الثلاثي قررا الانتظار لحين تحديد الأهلي موقفه من التجديد من عدمه قبل البحث عن عروض أخرى للرحيل.