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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

صدى البلد

تأكد استبعاد عمر مرموش لاعب فولفسبورج من قائمة منتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه وصعوبة لحاقه بودية منتخب مصر أمام بلجيكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالكويت.

 

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب بلجيكا، يوم 18 نوفمبر الجاري، على ستاد جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت.

 

وتعد مواجهة بلجيكا تجربة قوية لروي فيتوريا للوقوف على مستوى الفراعنة أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، بينما المباراة هي آخر تجربة لمنتخب بلجيكا قبل المشاركة في كأس العالم 2022.

 

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تواجه منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

 

وأول مباراة جمعت المنتخبين كانت في عام 1920 وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 4 / 2.

 

وفي عام 1999 تواجه المنتخبان للمرة الثانية، وفاز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

 

وفي المباراة الثالثة حقق المنتخب الوطني الفوز بنتيجة 4 / 0 على الشياطين الحمر، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين عام 2005، وسجل رباعية الفراعنة كلا من عماد متعب هدفين وأحمد عيد عبد الملك هدف وأسامة حسني هدف.

 

موعد مباراة مصر وبلجيكا
وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب جابر الأحمد، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.


ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا عبر قناة "on time sports".

 

قائمة منتخب مصر 
وأعلن روي فيتوريا القائمة النهائية للمعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر وتضم ٢٤ لاعبا وهم:
محمد الشناوي 
أحمد الشناوي 
محمد عواد 
عمر جابر 
اكرم توفيق 
أحمد حجازي 
علي جبر 
اسامة جلال 
محمود علاء 
محمد حمدي 
حسين السيد 
طارق حامد 
حمدي فتحي 
محمد النني 
إمام عاشور 
محمود حمادة 
محمد مجدي قفشة 
طاهر محمد طاهر 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح
محمود تريزيجيه  
أحمد حسن كوكا 
عمر مرموش.
مصطفى محمد.

 

 

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