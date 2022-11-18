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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يرفض ضم أي لاعب من الأهلي.. وفيورنتينا يراقب نجم الزمالك

صدى البلد

 

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن جوسفالدو فيريرا يرفض ضم لاعبين من الأهلي، خصوصًا التي تنتهي عقودهم مع القلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «فيريرا يرى أن الزمالك يضم لاعبين مميزين وأفضل من أي فريق، وهو يرفع دائمًا من الروح المعنوية للاعبي الأبيض».

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وأضاف: «نادي فيورنتينا الايطالي يراقب حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك، ويبحث امكانية ضمه مستقبلا، بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد».

وأكمل: «بيراميدز يريد ضم محمد عبدالغني من الزمالك، وهو أمر صعب للغاية، ومن الصعب أن يتم التفريط في اللاعب حاليا، وإدارة الزمالك جددت رفضها لبيع محمد عبد الغني بسبب النقص الدفاعي للفريق خاصة بعد إصابة محمود الونش مدافع الفريق».

 

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الزمالك الأهلى محمود الونش بيراميدز نجم الزمالك فيورنتينا محمد عبد الغني

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