أمير مرتضى يعلن توقيع عقوبة على سامسون لهذا السبب

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن حقيقة توقيع عقوبة على البنيني سامسون نجم الفريق الأول.

وأكد أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي وقع عقوبة على سامسون أمس وذلك بسبب تأخره في العودة للقاهرة عقب حصوله على فترة راحة.

وأضاف أمير مرتضى أن الزمالك ملتزم باللوائح والعقود لذلك تم توقيع العقوبة وفق تلك اللوائح مشددا أن اللاعب تأخر في العودة للقاهرة للمشاركة في مران الزمالك.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تعديل موعد التدريبات اليوم الجمعة بسبب ودية المنتخب أمام بلجيكا.

ومن المقرر أن تقام التدريبات اليوم الجمعة في الثانية ظهرا بدلا من الخامسة مساءً، حتي يتسنى للجهاز الفني وللاعبين مشاهدة مباراة منتخب مصر الودية أمام بلجيكا المقرر لها في الخامسة مساءً بالكويت .

فقرة فنية وخططية

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية خلال الجزء الثاني من التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض بعض الأمور الخططية، عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

وتولى كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين الإشراف على التقسيمة في تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي كان حريصا على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الفنية .

برنامج تأهيل خاص

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.