لا توجد مفاوضات..شوبير يحسم الجدل حول انضمام نجم الأهلي للزمالك بالميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة مفاوضات الزمالك لضم زياد طارق نجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن زياد طارق منتمي للأهلي منذ أن كان بعمر الـ ٨ سنوات مشددا أن اللاعب احترم قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق ويسعى لكسب ثقة المدرب.

وأضاف شوبير أن لا صحة لوجود مفاوضات بين الزمالك واللاعب مطلقا حيث أن اللاعب من ناشئي الأهلي .

وتابع أن هناك عرضين أحدهما من الاتحاد السكندري والآخر من فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية وسيحسم اللاعب موقفه سواء بالرحيل النهائي أو عن طريق الإعارة .