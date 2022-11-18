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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شد في العضلة الضامة.. شوبير يكشف تفاصيل إصابة نجم الأهلي وبديله بالمنتخب

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس وتفاصيل إصابة حمدي فتحي نجم الأهلي والمنتخب خلال مران الفراعنة اليوم.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن حمدي فتحي أصيب بشد في العضلة الضامة لذلك قرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب استبعاده من المران .

 

وأضاف شوبير أن حمدي فتحي سيغيب عن مباراة المنتخب أما بلجيكا خوفا من تفاقم الإصابة خلال المباراة .

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وتابع أن روي فيتوريا سيعتمد علي أمام عاشور نجم الزمالك وطارق حامد نجم اتحاد جده لتأمين خط وسط الفراعنة خلال المباراة .

وتابع أن المباراة ستكون قويه و مميزه في ظل رغبه كلا الفريقين لتقديم اداء جيد.

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طارق حامد الأهلى الزمالك بلجيكا حمدي فتحي اتحاد جدة احمد شوبير

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