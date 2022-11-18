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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة بأوامر الخطيب ورغبة الرعاة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلي حذر اللاعبين من التجمعات خارج النادي، منعًا للإصابة بكورونا أو بالبرد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من اللاعبين تعرضوا للإصابات بالبرد خلال الفترة الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: « رعاة النادي الأهلي يتباروا لحل أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، من خلال الإعلانات يقوم بها مع نجوم الفريق».

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وأضاف: «خلال أيام بسيطة ستنتهي أزمة كهربا، بعدما أعطى محمود الخطيب تعليمات واضحة بضرورة إنهاء الملف تماما».

وواصل: «كولر يرى أن كهربا لاعب جيد وسيكون له دور كبير في الأهلي خلال الموسم الجاري».

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