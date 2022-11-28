عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

صدى البلد


أكد الإعلامي محمد فاروق أن خسائر فريق الكرة بالنادي الأهلي في الموسم الماضي جاءت بأرقام كبيرة على الرغم من تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النادي الأهلي عن العام الماضي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسب الميزانية التي سوف يتم عرضها في الجمعية العمومية المقبلة، حقق النادي الأهلي إيرادات بلغت قيمتها 515 مليون جنيه بزيادة 73 مليون جنيه عن العام الماضي وهي مستحقات متأخرة للنادي منذ أكثر من 4 مواسم من بيع اللاعبين ووصلت إلى 69 مليون جنيه بالإضافة لزيادة بند الإيرادات من بيع اللاعبين لموسم 2022-2023 بملبغ 30 مليون جنيه".

مصروفات قطاع الكرة.. 

txt

رضا عبدالعال: كيروش مدرب فاشل ومجاهد سبب عدم تأهلنا للمونديال.. فيديو

txt

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

وتابع:"مصروفات قطاع الكرة في الأهلي 714 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي بسبب شراء لاعبين لتدعيم الفريق ، ورفع سقف عقود بعض اللاعبين، حتى وصلت نسبة التفاوت بين فارق الإيرادات والمصروفات التي حدثت من عوائد الدخول والانفاق في قطاع كرة القدم إلى 198 مليون جنيه".

الأهلى كهربا النادي الأهلي رضا عبدالعال نادي الأهلي مونديال مفآجاة صادمة مستحقات متأخرة فريق الكرة بالأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

موجة أمطار خلال 48 ساعة| هل تحدث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد توضح

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

مفاجأة.. خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

بماذا كان يدعو الرسول إذا قام من الليل؟.. الشيخ الشعراوي: بـ 33 كلمة

رضا عبدالعال: كيروش مدرب فاشل ومجاهد سبب عدم تأهلنا للمونديال.. فيديو

سعر لامبورجيني افنتادور 2023 في الإمارات .. صور

دعاء لقضاء الحاجة مهما كانت .. 27 كلمة مستجابة قبل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. علامة في قدمك تحذرك من القاتل الصامت لا تتجاهلها

واحد منها خطير جدا.. أسباب تؤدي لظهور الكدمات بجسمك

الكيمياء تعكر مزاجها.. حكاية معلمة الأحياء تتكرر مع فنانة شهيرة والحصة بـ900 جنيه

لو أعصابك مشدودة.. 5 أطعمة تخلصك من التوتر |أشهرها السالمون

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ