أغلى عقد في العالم.. تفاصيل عرض عربي لضم رونالدو بعد مونديال قطر

يواصل نادي النصر السعودي، الملقب بـ"العالمي" مساعيه لضرب قنبلة مدوية من العيار الثقيل، في سوق الانتقالات الشتوية في دوري روشن، بالتعاقد مع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، الذي أنهى تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، ويقود منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

رونالدو يتفوق على مبابي

تصدر كريستيانو رونالدو، أغلفة الصحف العالمية، خلال الفترة الماضية، بعد العروض التي تلقاها، فور الإعلان عن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

وتلقى الدون، عرضا هو الأغلى في العالم، من نادي النصر السعودي، الذي سيجعل اللاعب الأغلى في العالم متفوقا على نجم باريس سان جيرمان "مبابي"، حيث تصل قيمة العرض إلى 100 مليون يورو سنويا لعقد يمتد 3 مواسم، وهو العرض الأعلى المقدم لصاحب الـ 37 عاماً، والذي يتساوى مع عرض الهلال الذي يعاني من الحرمان من القيد.

حسم المفاوضات عقب المونديال

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن النصر عرض على كريستيانو رونالدو "293 مليون ريال سعودي" في الموسم الواحد، على أن يمتد العقد إلى 3 أعوام مقبلة بقيمة 225 مليون يورو "880 مليون ريال سعودي".

ووصلت المفاوضات بين النصر ووكيل كريستيانو رونالدو، الى مرحلة متقدمة، إلا أن اللاعب طلب إرجاء التفاوض إلى ما بعد كأس العالم، خاصة أنها ربما تكون البطولة الأخيرة التي يشارك خلالها مع البرتغال.

عرض خيالي

من جانبها، وصفت صحيفة "صن" الإنجليزية، العرض المقدم من النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق، بالخيالي.

وقالت الصحيفة، إن النصر السعودي قدم عرضاً يقرب من 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، على قائد منتخب البرتغال، للعب في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن رونالدو يجد نفسه بدون ناد لأول مرة في مسيرته الاحترافية، وهو المهاجم الأسطوري، بعدما تم فسخ تعاقده مع الشياطين الحمر، بعد مقابلته مع الاعلامي "بيرس مورجان" التي هاجم فيها ناديه ومدربه تين هاج، وسخريته من زملائه.

كم يصل أجر رونالدو في اليوم؟

ووفقًا لشبكة CBS، عرض النصر على رونالدو صفقة مذهلة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني، أي مليون و200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، و170 ألف جنيه إسترليني في اليوم.

وأفردت الشبكة سببا مهما قد يدفع رونالدو لقبول العرض السعودي، وهو فوز السعودية على الأرجنتين بقيادة ميسي، وهو ما يجعل اللاعب يتأكد من قوة الدوري السعودي، الذي يأتي في مقدمة الدوريات الآسيوية، وقد تكون رغبة كريستيانو رونالدو في كتابة تاريخ جديد بقارة أخرى، هي سبب قبول هذا العرض المالي الكبير.