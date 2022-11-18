مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الفنانة الكويتية شمس، عن المشاركة في عمل درامي جديد في رمضان 2023 مع المخرج خالد يوسف، على نطاق واسع، ما جعلها تتصدر محركات البحث جوجل.

أضخم مشروع درامي عربي

أعلنت الفنانة شمس الكويتية، عن تحضيرها لعمل درامي جديد موسم رمضان 2023، حيث وصفته بأضخم مشروع درامي عربي، وطلبت من الجمهور أن يدعو لها بالتوفيق.

ونشرت “شمس” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صور شخصية لها من داخل الطائرة، وكتبت عليها تعليق: «مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً، اضخم مشروع درامي عربي لموسم رمضان القادم.. ادعولنا».

وأضافت: «أول تجربة تمثيل درامية لي مع المخرج الكبير خالد يوسف، إيش تتوقعون الشخصية وبأي لهجة؟».

الإعلان عن اسم العمل على تويتر

ووفقا لما نشرته الفنانة الكويتية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، فإن العمل هو مسلسل "سر سلطان مصر"، الذي وصفته بأنه "أضخم مشروع درامي عربي".

وأشارت الفنانة شمس، إلى أن العمل يُعد أول تجربة تمثيل درامية لها، وأن مصر ستشهد انطلاقتها الحقيقية، في مسلسل "سر سلطان مصر"، عن قصة "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس، ومعالجة درامية وإخراج خالد يوسف.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

انهالت تعليقات المتابعين لمنشور شمس، وجاء بعضها تشجيع من نوعية «بالنجاح والتوفيق دائما شموسة حبيبتي، وبالتوفيق يا غالية، الملكة شمّووسَة».

بينما أبدى الكثير اعتراضهم على صورة ظهرت فيها “شمس” تضع حذائها أمام الكاميرا، فاعتبرها المتابعون إهانة لهم، وعلق بعضهم قائلين: "شويه احترام للمتابعين"، وقال أخر: "يعني شوية رقي للمشاهد، ليش تحطين الجزمه ع وجهنا"، وكتب ثالث: انتي انسانة محترمة وعالية الثقافة، لكن تصوير الحذاء في مقدمة التصوير لا يدل على إحترام متابعيك"، فيما كتب البغض تعليقات قاسية فيها إساءة لشخص الفنانة والمخرج.

ليست التجربة الأولى

على عكس ما أعلنته شمس، بأن تجربتها مع التمثيل هي الأولى، فإن الواقع أن تجربتها هي الثانية لها، حيث سبق لها المشاركة في عمل درامي في 2018 لم يُكتب له النجاح عربيا.

وكان أول ظهور لها في مسلسل "عوض أبا عن جد"، بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب، واخراج أوس الشرقي.

فنانة مثيرة للجدل

تضع شمس نفسها دائما في مرمى الانتقادات واللوم من جانب عدد كبير من المتابعين، وفي العديد من المواقف تصطدم بعدد من المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخرها عندما كتبت عبر تطبيق "إنستجرام" كلاما غير لائق متحدثة عن سلامها النفسي، إذ قالت" "أتعرف كم «..» كلفني الوصول إلى هذا السلام النفسي؟"، مع هاشتاج "شيزوفرينيا".

وردا على ما كتبته شمس تفاعلت متابعة قائلة: “بعيد عن كلمة ”.." ماذا فعلت من أجل آخرتك"، وبشكل انفعالي ردت شمس عليها قائلة: "من الضروري عمل بلوك لكل أمثالك.. يا مريضة".