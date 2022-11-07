المنقذ صاحب الأهداف المجنونة.. صلاح يعيد الانتصارات إلى ليفربول وكلوب يتغنى بلاعبه

بهدفين في توتنهام تخطى الكينج محمد صلاح، أهداف نيكولاس انيلكا، وعادل أهداف روبي كين بـ126هدفا، ويلاحق روبي فاولر المتصدر لهدافي ليفربول في البريميرليج بـ128هدفا، ليستكمل إنجازاته المذهلة في بلاد الإنجليز.

بالأرقام.. إنجازات صلاح في الفوز على توتنهام

سجل كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، هدفين في مرمى توتنهام في الجولة الـ15من عمر الدوري الإنجليزي، ليعود فريقه إلى نغمة الانتصارات، ويحتل المركز الثامن في البريميرليج، بـ19 نقطة، ويحصد صلاح جائزة رجل المباراة.

بهدفي صلاح تخطى المصري اهداف نيكولاس انيليكا، 125 هدفا، وعادل عدد أهداف روبي كين في الدوري الإنجليزي 126هدفا، واصبح في المركز 16 في جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

وصل صلاح إلى هدفه رقم 6 في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، إلا أنه لا يزال بعيدا عن الصدارة التي يحتلها النرويجي هالاند برصيد 18 هدفا.

الصحف العالمية تتغنى بفخر العرب

سلطت الصحف الرياضية العالمية الضوء على تألق النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مباراة فوز فريقه على توتنهام، بهدفين سجلهما صلاح في الدقيقتين 12 و 40 من عمر اللقاء.

بمساعدة نونيز.. صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

أشارت صحيفة آبولا البرتغالية، إلى أن نونيز لاعب بنفيكا السابق ساعد محمد صلاح في الهدف الأول، موضحة أن المهاجم المصري تمكن من تسجيل هدفه رقم 14 في 20 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بكل المسابقات الرسمية.

انطونيو كونتي يستسلم أمام صلاح

وصفت صحيفة سبورت الإيطالية، خسارة مواطنها انطونيو كونتي، على يد المدرب الألماني يورجن كلوب بالاستسلام.

وكتبت أن نجم روما السابق، كان بطل المباراة بتسجيل هدفين في أقل من 28 دقيقة.

سوبر صلاح يحب المناسبات الكبرى

أما صحيفة اكسبريس البريطانية، فكتبت تحت عنوان سوبر صلاح يحب المناسبات الكبرى، أن صلاح يحب دوما خوض المباريات الكبرى بالتحديد أمام الست الكبار في الدوري الإنجليزي.

وأصبح توتنهام إلى جانب مانشستر يونايتد أكثر من استقبل أهداف من اللاعب المصري، بواقع 10 أهداف، فيما يحل مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بـ9 أهداف.

كلوب: أرقامه مجنونة

عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني ل ليفربول، عن سعادته بهدفي صلاح امام توتنهام، ووصفه بأنه من افضل اللاعبين الذين شاهدهم في حياته.

وفي تصريحات لقناة سكاي سبورتس، قال كلوب: محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في تاريخي، بعد أدائه في الفترة الماضية، عندما تنظر للخلف سيتذكر الجميع واحدا من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، بسبب الأرقام التي ستكون مجنونة، لقد سجل هدفين ولاعب كنجما للفريق بأداء عالٍ وموقف متميز.

كاد يسجل الثالث

وأضاف كلوب: "حتى في بدايته البطيئة هذا الموسم، لكنه شارك في معظم الفرص، إلا أننا لم نستغلها ولم يستغلها هو أحيانا، وهي مرحلة طبيعية لأي لاعب، وأنا لست مندهشا من هذا، أنا مسرور من أجله، وأداؤه المميز أظهر موقفا رائعا الليلة".

وأشار كلوب إلى أن محمد صلاح جاهد من أجل تسجيل أهداف، وكان يتواجد من أجل استخلاص الكرة، وكاد يسجل هدفا ثالثا، وأداؤه كان مذهلا.

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