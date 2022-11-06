مبحبش قلة الأدب.. القصة الكاملة لهجوم ياسمين عز على فنانة شابة |الأسباب والتفاصيل

اعتادت الإعلامية ياسمين عز، أن تحتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بتصريحاتها حول علاقة الرجل بالمرأة، إلا انها أثارت حالة من الجدل الواسع بعد ما شنت هجومًا حادًا على إحدى الفنانات الشابات على الهواء مباشرًة.

هجوم ياسمين عز على فنانة شابة

فاجئت الإعلامية ياسمين عز جمهورها، بشنها هجوم حاد، على إحدى الفنانات الشابات، دون ذكر اسمها، على الهواء مباشرة، حيث قالت في حديثها “ أنا بختار أرد بالأدب مع إن مفيش أسهل من قلة الأدب، لما تكوني لسة ممثلة مبتدئة وبيكتوا اسمك بالقلم الرصاص متخوضيش معارك ومتخلقيش لنفسك أعداء ومش ذنبي إن الصحفي ملاقاش حاجة يسألك عنها وسألك عني”.

وتابعت ياسمين عز “ اشتغلي واصنعي تاريخ يخلي الصحافة تسأل عنك، إنتي ممثلة ظريفة، واحمدي ربنا إنه وقعك فيا لأن المرة اللي جاية ممكن تقعي مع حد يستلمك ليل نهار”.

على الفور توقع عدد كبير من متابعيها من هي الفنانة الشابة، بسبب تصريحات صرحت بها إحدى الفنانات الشبابات في الفترة الأخيرة، إلا أن ياسمين عز لم تصرح بأسمها على الاطلاق.

ياسمين عز

ياسمين عز تحتل التريند

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها الإعلامية ياسمين عز التريند، إلا انها اعتادت في الآونة أن تثير ضجة وسعة، خاصة بتصريحاتها حول أزمة عروس الإسماعيلية، والتي قالت خلالها “ ما دام انا راضي وانت راضي مالك انت ومالنا ياقاضي.. مش من أول لمسة وخلاف نطلب الطلاق، الراجل حمش بطبعة ولازم الست تستحمله”.

احتلت أيضًا الإعلامية ياسمين عز التريند، مثيرة حالة من الجدل الواسع، بعد لقائها مع الفنانة سلوى خطاب، والتي عبرت عن تقبلها لرأي الفنانة الذي اعتبره الكثيرين رد لازع على رأي ياسمين في العلاقة بين الرجل والمرأة.

قالت الفنانة سلوى خطاب للإعلامية ياسمين عز “ كان عندي واحدة صحبتي آراءها زي آرائك كده، بس التانية كانت بتتكلم عن الحقوق والمرأة والجو ده، هي يعني ليها آراء، ما هو كل واحدة ليها آراء متطرفة، كنت بقولها، أنا بس هستنى أشوفك لما تتجوزي، وأشوفك وانتي متجرجرة في الريسبشن من شعرك، علشان تبقي تقولي لي الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟.. وحصل وتجرجرت من شعرها؟”.

ردت ياسمين عز على حالة الجدل التي أثارها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول لقائها مع الفنانة سلوى خطاب قائلة “ حبيبتي وصديقتي الحنونة النجمة سلوى خطاب اللي باكل من ايديها أحلى بامية حقيقي من أمتع الحلقات اللي عملتها وانتي تقولي اللي انتي عايزاه على قلبي زي العسل”.