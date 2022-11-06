عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مبحبش قلة الأدب.. القصة الكاملة لهجوم ياسمين عز على فنانة شابة |الأسباب والتفاصيل

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

اعتادت الإعلامية ياسمين عز، أن تحتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بتصريحاتها حول علاقة الرجل بالمرأة، إلا انها أثارت حالة من الجدل الواسع بعد ما شنت هجومًا حادًا على إحدى الفنانات الشابات على الهواء مباشرًة.

txt

صورته مع ابنته تثير التساؤلات.. ماذا يعني عودة زوج شيرين الأول للظهور؟

txt

أحدثهن عارضة فرنسية.. عارضات أزياء امتلك الإسلام قلوبهن| تعرف عليهن

هجوم ياسمين عز على فنانة شابة 

فاجئت الإعلامية ياسمين عز جمهورها، بشنها هجوم حاد، على إحدى الفنانات الشابات، دون ذكر اسمها، على الهواء مباشرة، حيث قالت في حديثها “ أنا بختار أرد بالأدب مع إن مفيش أسهل من قلة الأدب، لما تكوني لسة ممثلة مبتدئة وبيكتوا اسمك بالقلم الرصاص متخوضيش معارك ومتخلقيش لنفسك أعداء ومش ذنبي إن الصحفي ملاقاش حاجة يسألك عنها وسألك عني”.

وتابعت ياسمين عز “ اشتغلي واصنعي تاريخ يخلي الصحافة تسأل عنك، إنتي ممثلة ظريفة، واحمدي ربنا إنه وقعك فيا لأن المرة اللي جاية ممكن تقعي مع حد يستلمك ليل نهار”.

على الفور توقع عدد كبير من متابعيها من هي الفنانة الشابة، بسبب تصريحات صرحت بها إحدى الفنانات الشبابات في الفترة الأخيرة، إلا أن ياسمين عز لم تصرح بأسمها على الاطلاق.

ياسمين عز

ياسمين عز تحتل التريند 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها الإعلامية ياسمين عز التريند، إلا انها اعتادت في الآونة أن تثير ضجة وسعة، خاصة بتصريحاتها حول أزمة عروس الإسماعيلية، والتي قالت خلالها “ ما دام انا راضي وانت راضي مالك انت ومالنا ياقاضي.. مش من أول لمسة وخلاف نطلب الطلاق، الراجل حمش بطبعة ولازم الست تستحمله”.

احتلت أيضًا الإعلامية ياسمين عز التريند، مثيرة حالة من الجدل الواسع، بعد لقائها مع الفنانة سلوى خطاب، والتي عبرت عن تقبلها لرأي الفنانة الذي اعتبره الكثيرين رد لازع على رأي ياسمين في العلاقة بين الرجل والمرأة.

قالت الفنانة سلوى خطاب للإعلامية ياسمين عز “ كان عندي واحدة صحبتي آراءها زي آرائك كده، بس التانية كانت بتتكلم عن الحقوق والمرأة والجو ده، هي يعني ليها آراء، ما هو كل واحدة ليها آراء متطرفة، كنت بقولها، أنا بس هستنى أشوفك لما تتجوزي، وأشوفك وانتي متجرجرة في الريسبشن من شعرك، علشان تبقي تقولي لي الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟.. وحصل وتجرجرت من شعرها؟”.

ردت ياسمين عز على حالة الجدل التي أثارها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول لقائها مع الفنانة سلوى خطاب قائلة “ حبيبتي وصديقتي الحنونة النجمة سلوى خطاب اللي باكل من ايديها أحلى بامية حقيقي من أمتع الحلقات اللي عملتها وانتي تقولي اللي انتي عايزاه على قلبي زي العسل”.

ياسمين عز هجوم ياسمين عز على فنانة شابة مواقع التواصل الاجتماعي سلوى خطاب أزمة عروس الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة طرد صاحب واقعة محل الكشري من تصوير فيلم رانيا يوسف.. صور

الذهب يقفز بقوة|الأصفر يسجل مستويات صادمة وهذا سعر عيار 21 الآن

رفضوا وجوده| انفعال نجوم فيلم التاروت على صاحب واقعة مطعم الكشري باللوكيشن

بعد الضوء الأخضر من كولر .. الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم نادى فاركو | تفاصيل

أيام حزينة على الدولار عالميا| الأخضر يهوى بقوة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض جديد من فيوتشر لضم نجمي الأهلي.. تفاصيل

حسام البدري يقود وفاق سطيف لفوز كبير في الدوري الجزائري

طعام يضر بصحة الكبد .. تجنبه فورا

ترشيحاتنا

هل تصل الكرتونة لـ 50 جنيها.. أسعار البيض تتراجع بالأسواق|تفاصيل

قمة المناخ .. مصر محط أنظار العالم| تعرف على أولي فاعليات الحدث الأبرز

بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop27 استعدادا لانطلاق الجلسات.. صور

كيلو البط بـ 26 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم بمنافذ الزراعة والأسواق

محمود محي الدين: نوفر خريطة واضحة وقاعدة بيانات للمشروعات الخضراء بالمحافظات| فيديو

بريطانيا تحدد عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الإفراط في تناول فيتامين سي يدمر أهم الأعضاء

بحجم مخيف.. اكتشاف أقرب ثقب أسود إلى الأرض

بنطلون لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تطل على جمهورها بصورة جديدة|شاهد

فيديو

بسبب فيديو على التيك توك.. فتاة تنهى حياة شقيقها في المحلة الكبرى

ظهور الكوليرا في مصر شائعة.. مستشار الرئيس يرد: نتعامل بشفافية |تغطية خاصة

الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. عروس تثير الجدل بسبب «الأوتفيت» |فيديوجراف     

حقيقة مشاركة صاحب واقعة محل الكشري في فيلم.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ