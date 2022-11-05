أحدثهن عارضة فرنسية.. عارضات أزياء امتلك الإسلام قلوبهن| تعرف عليهن

أحتلت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد إعلانها اعتناقها الدين الإسلامي، خلال الساعات القليلة الماضية.

أعلنت مارين الحيمر، عارضة الأزياء الفرنسية ذات الأصول المصرية، اعتناقها الدين الإسلامي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”، لكنها ليست العارضة الاولى التي تشهر إسلامها.

عارضات أزياء اعتنقن الإسلام

عارضة الأزياء اليونانية ماكلين سيكاروس

كانت عارضة الأزياء اليونانية ماكلين سيكاروس، بارعة في عملها، إلى جانب عملها في التمثيل، حتى احتكرت دور الأزياء وقتها لفصول السنة المختلفة، وبينما كانت تجري لقاء صحفي في باريس مع صحفية جزائرية، سألها “ لم لا تفكرين في عرض خاض للأزياء الإسلامية”.

لم تكن ماكلين سيكاروس تعلم في البداية شئ عن الإسلام ولا عن أزيائه التي تحمي المرأة من عيون الفضوليين، حتى أنها اكتشفت أن الإسلام كنز كبير، وأحبته كثيرًا وبدأت تتعمق فيه أكثر فأكثر حتى أعنتقت الديانة الإسلامية بحب كبير ونطقت الشهادة.

عارضة الأزياء الصومالية إيمان محمد عبد المجيد

عارضة الأزياء الصومالية الشهيرة إيمان محمد عبد المجيد، هي زوجة الممثل الإنجليزي ديفيد بوي، وكان والدها سفير الصومال بالسعودية، وهي ذات ثقافة ومعرفة واسعة بعدد من اللغاء هم “الإنجليزية والعربية والإيطالية والفرنسية”.

عارضة الأزياء الكندية روزي غابرييل

اعتنقت عارضة الأزياء الكندية الشهيرة روزي غابرييل، الإسلام عندما سافرت إلى باكستان، وأشهرت إسلامها امام الجميع من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أصبحت تحب الإسلام كثيرًا بعد ما كانت كارهة له بشدة، وذلك بسبب أخلاق المسلمين في باكستان والتي غيرت تفكيرها ومسار حياتها.

أحدث عارضات الأزياء المنضمة للإسلام مارين الحيمر

تعتبر مارين الحيمر عارضة أزياء فرنسية، وُلدت في مدينة بوردو في فرنسا، وتعيش ما بين باريس ودبي، وهي ابنة الـ 28 عام.

ترجع أصول عارضة الأزياء مارين الحيمر من والدها إلى المغرب ومصر، بينما والدتها فرنسية، وهي تحب السفر كثيرًا، وزارت العديد من الأماكن منها “ بالي، جنيف، مصر”، وعدد من الدول العربية والأجنبية".

تفتخر مارين الحيمر كثيرًا بكونها تعود إلى أصول مصرية، ودائمًا ما تشارك صور لها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الأماكن التاريخية في مصر.

تعمل مارين الحيمر في مجال الموضة وعروض الأزياء، وعملت مع شقيقتها التوأم في التمثيل في تليفزيون الواقع، وخضعت للعديد من عمليات التجميل التي غيرت ملامحها وشكل جسدها تمامًا.

كانت مارين الحيمر متزوجه في السابق من شخص يُدعى جوليات جيرادو، لكنها تعرضت للعنف الأسري منه عام 2020.

مارين الحيمر تعلن اعتناقها الإسلام

فاجئت عارضة الأزياء مارين الحيمر، متابعيها الذين تعدوا المليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها اعتناقها الديانة الإسلامية، من خلال مقطع فيديو عبر موقع “انستجرم”.

ظهرت مارين الحيمر خلال مقطع فيديو على “انستجرم” وهي تنطق الشهادتين بأحد مساجد فرنسا، موضحة أنها دخلت الإسلام منذ عدة أشهر، قائلة خلال الفيديو “ إن هناك طرقًا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله”.

أشارت مارين في الفيديو إلى أن “ الكثير من الناس على دراية بدخولها الإسلام منذ عدة أشهر، إلا أن البعض لم يعرف، وكثيرًا ما كانوا يوجهون لها أسئلة حول تلك الخطوة، ما دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، وتوثيق لحظة نظها للشهادتين بالمسجد”، مؤكدة أنها تحب الدين الإسلامي كثيرًا، وأن قرارها جاء اختيارًا للروح والقلب والعقبل، وأنها اتبعت الإسلام بعد إعادة التفكير في أوليوياتها واختياراتها في الحياة.