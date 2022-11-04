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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أفجع القلوب .. ماذا قال الاقتصادي محمد نجم قبل لحظات من وفاته بالسرطان

صدى البلد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بنبأ وفاة المحلل الاقتصادي محمد نجم، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

فارق صاحب الوجه البشوش، المحلل الاقتصادي محمد نجم عالمنا، عن عمر يناهز الـ 33 عاما، مخلفًا وراءه حالة من الحزن الشديد في قلوب الكثيرين، خاصة بعد ما أطلق آخر كلماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة فطرت قلوب محبيه ومتابعيه… 

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آخر كلمات محمد نجم قبل وفاته

كانت الكلمات الأخيرة للمحلل الاقتصادي محمد نجم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤثرة في قلوب الجميع، حيث قال.. 

“ كلمة شكرًا مش كفاية على كل بوست، ودعوة وكلمة ورسالة ومكالمة وزيارة وطبطبة وحضن ودعم وصلاة ومساعدة اتعملت علشاني الفترة الأخيرة.. أنا كويس وصامد ومكمل في المعركة”.

وتابع “ السرطان مرض مش سهل ورخم وغلس وأوجاعه صعبة ومنهكة، لكن أنا كمان لشهور طويلة من بداية الأزمة أثبتت إن عزيمتي مش لينة، ومش سهل كسري وإرادتي أقوى من كل ده، وربنا معايا وهو سبحانه أكبر من أي شئ وكل شئ”.

وانهى محمد نجم حديثه قائلاً “ بعتذر عن متابعة الاتصالات والرسائل.. لكن بطمنكم وبشكركم مرة ثانية من قلبي لكل مشاعركم النقية الطيبة.. وأتمنى استمرار دعائكم.. وقريب نحتفل بانتصارنا بإذن الله”.

من هو محمد نجم؟

وُلد محمد نجم عام 1989م، وتخرج من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية وحصل على درجة البكالوريوس، ثم حصل على ماجستير في الاقتصاد السياسية عام 2021 من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.

عمل محمد نجم في مجال الاقتصاد 

كان محمد نجم بارعًا في عمله كـ محلل إقتصادي، منذ أن بدأ عمله محللاً اقتصاديًا في اغسطس عام 2016، في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أصبح المحلل الاقتصادي محمد نجم محللاً ومديرًا مشاركًا للوحدة الاقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، إلى جانب عمله باحثًا اقتصاديًا في مجموعة قنوات DMC . 

كان للباحث والمحلل الاقتصادي محمد نجم دورًا بارزًا في عدد من المؤتمرات الهامة، حيث شارك في المؤتمرات والندوات الاقتصادية، إلى جانب مشارته في “ قمة مصر الاقتصادية، المؤتمر الوطني للشباب”.

 

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