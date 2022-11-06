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أصل الحكاية

رفضته النقابة وتقبله المونديال..قصة استدعاء حسن شاكوش للغناء في كأس العالم قطر 2022

حسن شاكوش في مونديال
حسن شاكوش في مونديال قطر 2022

 أثار مؤدي المهرجانات حالة من الجدل الواسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشر منشور غامض عبر موقع السوشيال ميديا فيسبوك، حول تواجده في مونديال قطر 2022.

وضع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش متابعيه في حيرة من أمرهم بعد منشوره الغامض عبر فيسبوك، بتواجده في مونديال قطر 2022، خاصة وانه قد تم رفض حصوله على التصريح السنوي من نقابة المهن الموسيقية، ما حقيقة الأمر؟.

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انتظروني في مونديال قطر 2022

أثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حالة من الجدل الواسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن نشر على صفحته الشخصية  منشور قال خلاله “ انتظروني في مونديال قطر 2022” الذي يبدأ 20 نوفمبر الجاري.

ترك حسن شاكوش متابعيه في حيرة من امره، إذ أنه لم يوضح تفاصيل ذهابه إلى هناك، هل سيقوم بإحياء حفل أو للمشاركة في فقرة غنائية عند افتتاح أو ختام المونديال، أو سيكون ضمن حضور المباريات.

وفي حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كشف حسن شاكوش عن مشاركته بحفل غنائي ضمن الفاعليات الفنية ببطولة كأس العالم “مونديال قطر” 2022، حيث شارك بوستر ترويجي كتب عليه " حسن شاكوش 12/12/2022، لايف مسرح، كأس العالم قطر 2022، معلقًا على البوست “ انتظروني في كأس العالم 2022”.

رفض انضمام حسن شاكوش إلى نقابة الموسيقيين

كان الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد أعلن في شهر يونيو الماضي، خلال بيان صحفي، رفضه انضمام حسن شاكوك لنقابة المهن الموسيقية، حيق قال في بيانه “ السادة الزملاء الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية كنت أود أن أبعث لحضراتكم من خلال بث مباشر توضيحًا لموقفي من قبول التماس مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وحصوله على التصريح السنوي من النقابة”.

وتابع “ وبعد البث المباشر للفنان الراقي الأستاذ حلمي عبدالباقي عضو مجلس الإدارة، والذي اتفق معه في كل ما قاله، فضلت أن أكتب لحضراتكم لتوضيح موقفي الرافض لحصوله على التصريح”.

شرط قبول حسن شاكوش في نقابة الموسيقيين

استكمل الدكتور عاطف إمام في بيانه شرط قبول حسن شاكوش في النقابة قائلاً “ إلا لو جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وخاصة أستاتذة العزف على آلات الإيقاع وعلى رأسهم الفنان الكبير عازف الإيقاع العالمي الأستاذ سعيد الأرتيست قبلوا اعتذاره، أؤكد لحضراتكم أنني لم ولن أوقع على أي التماس تقدم به شاكوش”.

وتابع “ تقدمت بطلب لأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والسادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة لعقد جلسة مجلس إدارة طارئ، لنعرف من أعطى له التصريح دون مناقشة موضوعه من خلال جلسة للمجلس، وأيضًا سأتقدم بطلب لتوضيح ما تم في انتخابات فرع النقابة بالمنصورة والتي تمت دون علم مجلس الإدارة، وأتقد بالشكر لاعضاء المجلس ممكن وقعوا معي على طلب عقد جلسة طارئة للمجلس”.

مؤدي المهرجانات حسن شاكوش فيسبوك مونديال قطر 2022 رفض انضمام حسن شاكوش إلى نقابة الموسيقيين

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