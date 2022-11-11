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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة لجمهور أسود التيرانجا.. ساديو ماني يقود السنغال في كأس العالم بقطر

صدى البلد

أثار اللاعب الحاصل على المركز الثاني خلف بنزيما في جائزة الكرة الذهبية، ساديو ماني، قلق جماهير السنغال وافريقيا، عقب إصابته في مباراة فريقه بايرن ميونخ، أمام بريمن، ما يهدد تواجده مع أسود التيرانجا في المونديال، بعدما قد قدم موسمًا رائعًا سواءً مع ليفربول أو بايرن ميونخ، كذلك حصده أول لقب أمم افريقيا لبلاده، وقيادة المنتخب إلى كأس العالم 2022 في قطر.

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بايرن ميونخ يعلن عن إصابة ماني

أعلن كبير الكرة الألمانية، نادي بايرن ميونيخ، عن إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني في الساق اليمنى، وغيابه عن مواجهة شالكه السبت في الدوري الألماني.

وذكر نادي بايرن ميونيخ، أن أفضل لاعب في إفريقيا سيغيب عن مواجهة شالكه المقبلة، مضيفاً أن ماني سيخضع للمزيد من الفحوصات، وأن بايرن على اتصال دائم مع الطاقم الطبي للاتحاد السنغالي، وهو ما بعث بعض الارتياح في صفوف السينغاليين وجمهور كرة القدم بشكل عام.

ويتواجد طبيب منتخب "أسود التيرانجا" مانويل أفونسو، في ميونيخ منذ ظهر أمس الخميس، لإجراء فحوصات طبية لمواطنه.

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ماني يقود السنغال في المونديال

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مسئول في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن الدولي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ، سيكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستتوجه إلى قطر لخوض منافسات المونديال رغم إصابته.

وأضاف المسئول السنغالي، أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ، سيكون ضمن التشكيلة النهائية المشاركة في مونديال قطر، على الرغم من إصابته في طرف عظمة الشظية «فيبولا» اليمنى، خاصة أنه كمحترف يعلم أن الإصابة جزء من مسيرته.

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الإعلان عن القائمة النهائية للسنغال

من المقرر أن يعلن المدرب أليو سيسيه، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر في الفترة من 20 الشهر الحالي، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتحوم شكوك حول مشاركة ماني في العرس الكروي العالمي في قطر، حيث يغيب عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه غد السبت في الدوري الألماني.

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الرئيس السنغالي يطمأن على ساحر الكرة

أحدثت إصابة ساحر الكرة، ساديو ماني، صدمة في العاصمة السنغالية داكار، حيث غرّد الرئيس ماكي سال، قائلاً: «ساديو.. أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن، كما قلت لك، ساديو قلب الأسد، من كل قلبي أنا معك.. لكي يباركك الله».

وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة هولندا في 21 من الشهر الحالي، ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

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