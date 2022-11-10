وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

أثارت واقعة وفاة حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، العديد من ردود الأفعال، بعد العثور على جثته داخل منور مسكنه بحي الدقي، إثر سقوطه من الطابق العاشر، متخلصا من حياته لمروره بأزمة نفسية حادة، حيث كان يعاني من أزمة نفسية حادة منذ شهرين، جعلته يتردد على الأطباء النفسيين باستمرار.

الحديدي يصاب بالاكتئاب ويبتعد عن الأضواء

ابتعد وكيل اللاعبين حازم الحديدي، خلال الفترة الأخيرة عن مباشرة أعماله في المجال الرياضي وتسويق اللاعبين، نظرا لمروره بأزمات ومشكلات نفسية، حيث تغيرت طباعه، وغابت عنه الابتسامة التي كانت تميزه في الوسط الرياضي.

قبل أقل من أسبوعين، احتفل حازم الحديدي بعيد ميلاده الـ55 وسط أصدقائه وأقاربه، ليصاب اليوم بكسر في القدمين والقفص الصدري ونزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية.

مصرع حازم الحديدي

تلقت مديرية أمن الجيزة، اخطارا من شرطة النجدة، بسقوط شاب من الدور العاشر بشارع محي الدين ابو العز بمنطقة المهندسين دائرة قسم شرطة الدقي، في منور العقار.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة، عن تفاصيل حادث مصرع حازم الحديدي وكيل اللاعبين الشهير، بعد انهاءه حياته صباح اليوم، قفزا من الطابق العاشر بمنطقة الدقي لمعاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة.

وتبين ان صاحب محل هدايا بالطابق الأول، فتح مخزن يطل على المنور، ليكتشف الجثة، ويبادر بإبلاغ البواب وأهله، اعتقادا بتعرضه لجريمة، وعندما شاهده حارس العقار صرخ قائلا: "الكابتن حازم مات" وابلغ شرطة النجدة على الفور واسرة وكيل اللاعبين.

عدم وجود شبهة جنائية

كشفت التحريات باشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة حازم الحديدي، وأنه كان يعالج من مرض الاكتئاب منذ مدة طويلة، وان مرضه دفعه لانهاء حياته قفزا من الطابق العاشر.

وأكدت اسرته مرضه النفسي، ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته أو الاشتباه في الحادث جنائيا، حيث اشارت التحريات التي اجريت بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، الى ان المتوفى يعاني من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة، ويخضع للعلاج.

كما تبين انه يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته منذ عامين، وانه حاول التخلص من حياته عدة مرات خلال السنوات الماضية، الا اشقائه نجحوا في انقاذه حينها حتى استغل تواجده بمفرده صباح اليوم وقفز من شرفة البلكونة الخلفية لشقته بالطابق العاشر، وتحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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