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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

صدى البلد

شهدت بورصة الدواجن، تراجعا كبيرا في أسعار الدجاج مقارنةً بأعلى سعر وصلت إليه خلال الأيام الماضية في السوق المحلي، ويُعد هذا الانخفاض بداية سلسلة انخفاضات متتالية ستشهدها أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمثل بشرى سارة للمواطنين.

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انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن 

وشهدت أسعار الدواجن، اليوم، تراجعا كبيرا عن المعدل الذي استمر طوال الأسبوع الماضي، ضمن سلسلة من التراجعات من المنتظر أن تشهدها الأسواق في المرحلة المقبلة.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن بالمزارع تشهد انخفاضا ملحوظا، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 35 إلى 38 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 42 إلى 44 جنيهًا، بحسب كل منطقة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن سعر الفراخ البيضاء 38 جنيهًا، سعر الساسو 48 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 2.5 إلى 4.75 جنيها، والأمهات البيضاء 29 جنيها للكيلو، والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهي أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك، ويضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، التى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.

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اختفاء الدجاج المستورد من الاسواق

وأرجع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر؛ لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً، في ظل استيراد نحو 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف، في الوقت الذي  يتم انتاج حوالي 30% من المستلزمات محليا.

وأوضح الزيني، أن مصر تنتج حوالي 1.6 مليار طائر سنويا بما يحقق اكتفاءً ذاتيا بحوالي 100% ولا يوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة، حيث يعمل بها ما يقارب من 3 ملايين عامل، باستثمارات تصل الى 100 مليار جنيه.

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أسعار الدواجن اليوم

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 38 جنيه، والأوراك بـ 43 جنيه، والساسو بـ 51 جنيه، والأمهات بـ 33 جنيه، والبانيه بـ 83 جنيه، والدبوس 60 جنيه، باقي الدبوس 50 جنيه، الصدور بالعظم 60 جنيه، الكبد والقوانص 50 جنيه.

ووصل سعر الفراخ الحمراء فى المزرعة 46 الى 47 جنيه، بحيث يصل للمستهلك 53 الى 54جنيه، كما بلغ سعر كيلو البط المسكوفي من 50 إلى 54 جنيه فى المزرعة، فى حين سجل كيلو البط المولار سعرا تراوح مابين 36 إلى 37 جنيها فى المزرعة، وسعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيها، وسعر فرخ البط الفرنساوى عمر يوم ما بين 4.90 إلى 5.5 جنيه.

وشهدت أيضًا أسعار الرومي الأبيض لحم البدارة وزن "14 ك : 22 ك" سعر 37 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر الرومي البرونزي لحم البدارة وزن "4 ك : 6 ك" 45 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 3.1 إلى3.20 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر “ساسو” 3.80 الى 4 جنيهات، والكتكوت البلدي 2.70 إلى 3 جنيهات.

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سعر البيض اليوم

بلغ سعر البيض الأبيض الطبق بـ 70 الى 71 جنيه ليصل للمستهلك بسعر يتراوح مابين 73 إلى 74 جنيه، كما بلغ سعر طبق البيض الأحمر فى المزرعة 73 الى 74 جنيه، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 77 إلى 78جنيه، أما طبق البيض البلدى سجل 73 ويباع للمستهلك بـ 75 جنيه.

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