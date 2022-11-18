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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد اعتذار النجمة الكولومبية..شاكيرا الغلابة ميريام فارس تثير الجدل في أغنية المونديال

صدى البلد

عاشقة الأضواء وإثارة الجدل.. هكذا أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللبنانية ميريام فارس، التي وصفها البعض بـ شاكيرا الغلابة، لما تقدمه من رقصات مثيرة على المسرح، حيث تداول رواد السوشيال ميديا مقطع من كواليس أغنية توكو تاكا المخصصة لكأس العالم، مصحوبا بتعليقات ساخرة من أسلوب ميريام في محاولة لتقليد أسلوب الكولومبية شاكيرا. 

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«توكو تاكا» الأغنية الرسمية لمونديال قطر

مع اقتراب انطلاق كأس العالم بدولة قطر 2022، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الأغنية الرسمية، التي  تجمع ثلاث نجوم عالميين، منهم اللبنانية ميريام فارس، الى جانب «نيكي ميناج، و مالوما».

واجتمعت ميريام فارس، بمغنية الراب الأمريكية «نيكي ميناج» والمطرب الكولومبي «مالوما» لأداء أغنية Tukoh Taka المقرر اصدارها اليوم.

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أغنية بـ3 لغات لأول مرة

وتجمع الأغنية ثلاث مطربين من ثلاث قارات مختلفة، بهدف توحيد الثقافات المتنوعة للشعوب، وجمع المعجبين للاحتفال من كافة أنحاء العالم، حيث تعتبر اول أغنية رسمية خاصة بكأس العالم تغني بثلاث لغات؛ هي الإنجليزية والعربية والاسبانية.

الأغنية من انتاج استوديوهات «يونيفرسال آرابيك ميوزيك»، كما أنها مدرجة في قائمة الإصدارات الموسيقية الرسمية الخاصة بكأس العالم «فيفا قطر».

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تقليد حركات شاكيرا

ووثق المنتج اللبناني وسيم صليبي، كواليس تصوير أغنية توكو تاكا عبر حسابه على انستجرام، حيث ظهرت مريم فارس وهي ترقص وسط الصحراء، وخطفت ميريام فارس الأنظار وهي ترقص بفستان ازرق مفتوح، وشبهها البعض بشاكيرا، وانها تسعى إلى تقليد حركاتها.

وظهرت ميريام فارس في الفيديو تؤدي حركات راقصة شرقية بحماس، على أنغام الأغنية، مستعرضة رشاقتها وسرعتها في تحريك وسطها، بينما تحرك شفتيها بكلمات الاغنية التي جاءت باللغة العربية، وقالت فيها «السلام عليكم، خلوا الفرحة بإيديكم، ابشروا بالخير يجيكم، سلام عليكم، فيفا الحب تهديكم وتحقق امانيكم».

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انتقادات لاذعة لـ ميريام فارس

خضعت ميريام فارس، لجلسة تصوير، لإثارة حماس الجمهور، قبل انطلاق المونديال، حيث ظهرت مرتديه فستانا رياضيا باللونين الأسود والفضي، كُتب عليها رقم 11، نسقته مع جوارب طويلة باللونين الأبيض والأسود، واسدلت شعرها الكيرلي على جانبي كتفيها.

وأثارت الصور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتمادها على الاثارة، ووضعيات اعتبروها غير لائقة، حيث كتبت متابعة: «اللبس وطريقة الوقوف تقرف، تصرفاتها كلها تقرف، فاكرة نفسها حاجة وهي ولا حاجة، دي قلة أدب»، في حين كتبت اخرى ساخرة: «غضب، بدها تكون زي شاكيرا، ولا بأحلامها توصل لشاكيرا»، بينما لفتت متابعة إلى أن الصور لا تناسب مونديال قطر، كحدث رياضي كبير، وكتبت: «نحن العرب بنضل طول عمرنا هيك تفكيرنا محدود بشيء واحد بس، يعني كاس العالم وكرة القدم هادول الصور ما لهم علاقه بكرة القدم، بيضبطوا على باب ملهى ليلي».

اعتذار النجمة الكولومبية شاكيرا الغلابة ميريام فارس أغنية المونديال رقصات مثيرة أغنية توكو تاكا

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