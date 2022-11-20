غائبون عن المونديال.. بنزيما وجوتا وديبالا خارج الحسابات وترقب موقف ماني ولوكاكو

انطلق كأس العالم قطر 2022، الذي يعد حلما لكل لاعب، لتمثيل منتخب بلاده والظهور بمستوى جيد، سواء لتحسين وضعه بالانتقال لفريق أعلى، أو تحقيق تاريخ مع منتخب بلاده، وهو ما يجعل الغياب بمثابة ضربة قاصمة للاعبين ومدربيهم معا، خاصة أن هؤلاء المدربين يعتمدون في خططهم على نوعية اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

وضربت الاصابات عدد من المنتخبات في مقتل، لما تشكله تلك الأسماء من تأثير كبير على التشكيل الأساسي لمنتخباتهم.

أفضل لاعب في العالم آخر الاصابات

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أمس السبت، وقبل ساعات معدودة من افتتاح كأس العالم، عن صدمة كبرى بشأن عدم قدرة كريم بنزيما على اللحاق بأولى مباريات المنتخب أمام أستراليا ببطولة كأس العالم.

بنزيما

وعاد النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، إلى مدينة مدريد الإسبانية، بعد تأكد غيابه بشكل رسمي عن المونديال.

اصابة بنزيما

وأعلن كريم بنزيما، عن غيابه بشكل رسمي عن المونديال، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أستسلم أبدًا في حياتي، لكن الليلة يجب أن أفكر في المنتخب كما كنت أفعل دائمًا، لذلك يجب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في تقديم كأس عالم جيد، شكرا لكم على كل رسائل الدعم".

وسيغيب كل من مهاجم ليفربول البرتغالي، ديوجو جوتا، والجناح الأيسر في منتخب البرتغال، بيدرو نيتو.

جيمس

وتأكد غياب الظهير الأيمن في نادي تشيلسي ريس جيمس عن منتخب إنجلترا، ومهاجم المنتخب الألماني وفريق لايبزيغ، تيمو فيرنر، ولاعب خط الوسط الألماني مع دورتموند، ماركو رويس.

لوسيلسو

ومن الأسماء المهمة التي ستغيب أيضاً عن كأس العالم، الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو، والبرازيليين أرتور ميلو لاعب خط الوسط في ليفربول ودييجو كارلوس مدافع أستون فيلا.

فينالدوم

كذلك سيغيب لاعب منتخب المكسيك ونادي إشبيلية الإسباني، المهاجم خيسوس مانويل كورونا، والهولندي جورجينيو وينالدوم.

ترقب للحاق النجوم بالمونديال

نشر موقع سبورتينج نيوز، قائمة بأسماء اللاعبين التي تجري مراقبة أوضاعهم الطبية بشكل مستمر، وبعضهم لا يزال اسمه ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم، مثل السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونخ الحالي وليفربول سابقاً.

اصابة ماني

كما يسود الترقب حالة الهداف روميلو لوكاكو البلجيكي، ونقلت مجلة "ليكيب" الفرنسية عن مدرب منتخب بلجيكا "روبرتو مارتينيز" أن لوكاكو سيكون ضمن الفريق في حال تعافيه كليا قبل الأول من ديسمبر، وأنه في حالم عدم تمكنه من اللعب في مرحلة المجموعات، "لن يكون معنا"، مضيفا أن القرار النهائي يعود الآن إلى الجهاز الطبي، ونفس الأمر ينطبق على الظهير البلجيكي توماس مونييه.

لوكاكو

وأكد الموقع، غياب المعلومات عن وضع مهاجم يوفنتوس ومنتخب الارجنتين باولو ديبالا، الذي تم إدراج اسمه ضمن قائمة منتخب التانجو، بعد تعرضه لإصابة في 9 أكتوبر، إلا أن المتوافر من معلومات من معسكر الارجنتين، يرجح عدم تمكنه من اللعب في مونديال قطر.

ديبالا

وأفاد "سبورتينج نيوز"، بأن الفريق الطبي للديوك الفرنسية، يتابع حالة "بوبكر كمارا" عن كثب، وقد يعلن عن التحاقه بلاعبي منتخبه.

كما ذكر الموقع أن قلب دفاع الأوروجواي وفريق برشلونة رونالدو أراوخو قد يشارك مع منتخبه في حال تعافيه.

منتخب فرنسا الأكثر تضررا

بجانب بنزيما، عانى منتخب فرنسا من الإصابات قبل كأس العالم بإصابة بول بوجبا ونجولو كانتي ومايك ماينان وبريسنال كيمبيمبي وكريستوفر نكونكو، ليتأكد غيابهم عن المونديال

بول بوجبا

يبدو أن الإصابات تواصل مطاردة الفرنسي بول بوجبا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، التي تستلزم ١٥ يوما، ما أجل عودته إلى الملاعب، خاصة مع استمرار تعافيه من عملية الغضروف المفصلي في الركبة.

بوجبا

وحسب النسخة الإيطالية من "جول.كوم"، لن يتمكن بوجبا من اللعب في المباريات الرسمية قبل بداية العام الجديد، ما أخرجه من قائمة ديشامب.

كانتي

نجولو كانتي

إصابة محور ارتكاز فرنسا، وأحد أهم أعمدتها الرئيسة، كلف الديوك خسارته 4 أشهر، ما يعني غيابه الأكيد عن كأس العالم.

مينيان

مايك مينيان

أخبار سيئة حملها مدرب ميلان ستيفانو بيولي لمعسكر منتخب فرنسا، حين أعلن عن تأكد غياب مايك مينيان عن كأس العالم بداعي الإصابة.

نكونكو

كريستوفر نكونكو

تعرض كريستوفر نكونكو، لضربة قوية في تدريبات الديوك، بعد تدخل عنيف من إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، جعلته خارج المونديال قبل أيام من انطلاقه.

توليسو

كورينتين توليسو

كما تعرض لاعب وسط ليون وأحد أسلحة ديدييه ديشامب في خط الوسط، لإصابة في الدوري المحلي على مستوى الركبة، في مباراة رين، ويبدو أنها كلفته الغياب عن المونديال.

جوتا

بينما سيفتقد منتخب البرتغال مهاجمه الأساسي ديوجو جوتا، وجهود مهاجم آخر هو بيدرو نيتو.

ماني

وسيؤثر غياب ساديو ماني، أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، عن خط هجوم منتخب السنغال، خاصة في المباريات الأولى ضمن مرحلة المجموعات.

وعلى المستوى العربي، استُبعد المهاجم السعودي فهد المولد من تشكيلة منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العالم، كـ"إجراء احترازي"، بعد فشله في اختبار المنشطات في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى الحارس فواز القرني، الذي تم الإعلان رسميًا عن خروجه من حسابات الأخضر في كأس العالم.

القرني

لوزا

كذلك أصيب لاعب الوسط المغربي عمران لوزا، ليفتقد أسود الأطلس جهوده في كأس العالم.