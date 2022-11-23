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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

3 أندية كبرى تطلب التعاقد مع رونالدو بعد الرحيل عن الشياطين الحمر

صدى البلد

تصاعدت حدة الخلافات بين الدون كريستيانو رونالدو، ونادي مانشستر يونايتد ومدربه “تين هاج” خلال الفترة الماضية، قطعتها هدنة مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال في كأس العالم قطر 2022، قبل أن يخرج رونالدو للإعلان عن إنهاء تعاقده مع الشياطين الحمر بشكل ودي.

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رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد بالتراضي

قبل أولى مباريات منتخب بلاده في كأس العالم بقطر، أعلن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو رحيله عن نادي مانشستر يونايتد بشكل ودي.

وأصدر رونالدو بيانا قصيرا جاء فيه: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد، أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدًا، ولكن يبدو أنه الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد، أتمنى لليونايتد كل التوفيق".

ونشر موقع المان يونايتد، على الإنترنت: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري".
وأضاف: "يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين، مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل".

وأصبح النجم البرتغالي بلا نادي قبل أول مبارياته في كأس العالم بقطر.

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أندية ترغب في التعاقد مع الدون

كشفت تقارير صحفية فرنسية، نقلا عن "راديو مونت كارلو"، عن هوية 3 أندية كبرى مهتمة بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حال رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وأكدت إذاعة ‘‘راديو مونت كارلو‘‘ الفرنسية أن هناك بالفعل اهتمام من تشيلسي للحصول على توقيع كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

وأشارت الإذاعة الفرنسية الشهيرة الى أن تشيلسي ليس الفريق الوحيد المهتم بضم رونالدو، ولكن أيضًا هناك اهتمام من قبل بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي.

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البايرن يجدد مفاوضاته مع كريستيانو

أكدت تقارير صحفية عالمية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني تواصل مجددا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى تجدد المفاوضات بالفعل بين الطرفين، حيث تواصل مسؤولي نادي بايرن ميونخ، مع اللاعب المتواجد رفقة منتخب بلاده في قطر، للتفاوض على بعض التفاصيل.

مفاوضات بايرن ميونخ مع رونالدو ليست للمرة الأولى، حيث ارتبط اسم اللاعب بالنادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية أيضًا.

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راتب رونالدو عائق أمام أندية البرتغال

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال، حيث تواصل معه مسئولو نادى سبورتنج لشبونة لعودته إلى وطنه مجدداً.

وأضافت الصحيفة، أن رؤساء سبورتنج لشبونة استفسروا عن وضع رونالدو فى الميركاتو، وإمكانية التعاقد معه هذا الصيف، خاصة ان مسئولي سبورتنج يعلمون أن رونالدو يحب الفوز بالألقاب، وهذا يبدو بعيدا جدا عن يونايتد فى الوقت الحالي، ووقت كريستيانو فى الملاعب ينفد".

ويبقى راتب رونالدو عائقا أمام الأندية البرتغالية الرغبة في التعاقد معه، حيث يرفض الدون التنازل عن راتبه كأحد أكبر اللاعبين دخلا.

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سبب التعجيل برحيل رونالدو

جاء قرار فسخ التعاقد بين رونالدو ومانشستر، بعد التصريحات النارية التي أطلقها اللاعب، ضد مدربه وناديه، خلال حوارا اجراه قبل انطلاق كأس العالم مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان.

وأكد رونالدو خلاله، عدم احترامه لمدربه تين هاج، في ظل عدم احترام الأخير له، كما هاجم اللاعب عائلة "جلايزرز" المالكة لمانشستر يونايتد، وكذلك انتقد بعض زملائه في الفريق.

الوجهة المقبلة مفاجأة 3 أندية كبرى التعاقد مع رونالدو الشياطين الحمر الدون تين هاج منتخب البرتغال

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